Minister Dowers a hereda e pais di mas safe den Caribe y no ‘un cadena hudicial na werki’

Parlamentario Rocco Tjon ta remarca:

No ta Tjon su conclusion so, sino di diferente instancia independiente”

ORANJESTAD (AAN) Parlamentario Rocco Tjon a elabora tambe tocante e departamento di Brandweer, den su entrevista cu Matutino DIARIO.

El a cuminza expresando cu e ta haya sumamente positivo cu Minister di Husticia, señor Arthur Dowers, a bishita Cuerpo di Bombero.

El a bisa cu tempo e tabata Minister di Husticia, manera tur hende sa, e tabata bishita tur su departamentonan, tur e wardanan di polis y e post di Brandweer.

“Mi tabata tin diferente reunion cu personal tambe, den e caso aki di Brandweer y tambe di Cuerpo Policial, y mi tabata bishita nan no solamente pa sa di Alto Mando kico ta e necesidadnan, pero mi kier a scucha tambe di e personal mes kico ta e necesidadnan”, Parlamentario Tjon a señala.

El menciona cu tur e reunionnan aki a culmina cu e hecho cu nan a percura pa e presupuestonan di Husticia wordo aumenta. “Pasobra aworaki mi ta scucha señor Dowers bisa cu el a hereda un cadena hudicial na werki, crioyamente bisa”, e Parlamentario a indica y a agrega: “Laga mi djis bisa esaki: El a hereda e pais di mas sigur den Caribe!”

“Esaki a wordo conclui no door di mi persona pero door di diferente entidad independiente y caminda nan a conclui cu Aruba ta e pais mas safe den Caribe” Parlamentario Tjon a reitera.

El a subraya cu esaki ta obviamente, danki na e personal cu ta haci e trabao, pero ta necesario tambe pa e mandatario aloca fondonan pa esaki por sosode.

Tjon tin documenta tur e cifranan realiza pa loke ta presupuesto di Pais Aruba, for di aña 2014 te cu 2023.

“Anto na 2014, señor Dowers tabata Minister di Husticia, y KPA den e caso aki, a haya 12.3 miyon florin. Na 2023, KPA a haya 19.5 miyon florin; pues, un aumento di 7.2 miyon florin” Tjon a remarca.

E ta puntra: “kico señor Dower a haci riba su prome dia di trabao akinan den Parlamento, corda den Husticia”. “Anto bo ta corta, literalmente, riba bo prome dia di trabao y awe bo ta bin yora cu Husticia no tin e materialnan cu nan tin mester, no tin e recursonan, y bo a haya un ministerio di Husticia y un cadena hudicial den decadencia. Well, e ora bo accionnan ta contradeci bo mes persona”, Parlamentario Rocco Tjon a vocifera.

Den otro articulo por lesa tocante e logronan pa Brandweer.