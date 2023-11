Minister di Husticia a stipula pa prohibi stranhero su entrada siendo cu e no ta autoriza

The content originally appeared on: Diario

​

Corte Superior ta confirma sentencia di Corte den Promer Instancia

ORANJESTAD (AAN): Corte Superior riba Diaranson a dicta sentencia den e apelacion di Minister di Husticia Rocco Tjon contra e sentencia di Corte den Promer Instancia. Decision awor ta cu Corte Superior a confirma e sentencia di Corte den Promer Instancia, caminda ta cuestiona e hecho cu Minister di Husticia a firma orden pa saca un Venezolano Moreno Piñero for di Aruba y a prohibi su entrada, siendo cu pa ley ta Minister di Labor y Integracion, Glenbert Croes ta encarga cu esaki.

E caso mes: Ta asina cu Moreno Piñero, representa pa abogado mr. Odor, a cuminsa un caso di protesta contra e decision di Minister Rocco Tjon riba Moreno Piñero su peticion pa kita e prohibicion cu a pone contra dje pa drenta Aruba pa 96 luna.

E caso ta relaciona cu e hecho cu dia 23 Mei 2023, Moreno Piñero a pidi Minister di Labor y Integracion, Croes, pa kita e prohibicion cu tin contra dje pa drenta Aruba pa un periodo di 96 luna.

E Minister di Husticia, Tjon, y no Minister di Labor di Integracion, Croes, a rechaza e peticion aki y a reduci e periodo na 66 luna.

Corte di Husticia den Promer Instancia, dia 17 Mei 2023, a duna Moreno Piñero razon den su protesta contra e decision di Minister Tjon. Corte a destrui e decision di Minister Tjon y a ordena Minister Tjon pa mas pronto posibel, manda e sentencia di Corte pa Minister Croes, cu ta e Minister autoriza pa tuma decision.

Corte Superior: Awor Corte Superior ta mustra, mescos cu e sentencia di Corte den Promer Instancia, cu a base di e Ley “Landsverordening instelling ministeries 2022 (Lim), ta Minister Glenbert Croes ta encarga cu e maneho di integracion y extranhero. O sea, Minister Croes ta esun cu tin cu dicidi si ta prolonga of haci mas cortico e periodo di admision di un extranhero. Esey ta encera cu Minister Tjon no ta autoriza y como tal e decision tuma pa Minister Tjon no ta valido.

Corte Superior ta mustra cu segun Minister Tjon, ta e ta encarga cu e decision di saca stranheronan for di Aruba y dicidi e periodo cu nan tin cu keda for di Aruba. Corte Superior no ta comparti e punto di bista ey. Corte Superior ta mustra cu segun ley, Minister Tjon por tuma decision pa saca hende pero ora ta trata di e periodo cu e persona tin cu keda afor, esey ta cay bou di Minister Croes.

Den e caso aki, Minister Tjon, dia 11 di Maart 2020 a duna orden pa saca Moreno Piñero for di Aruba y a stipula cu pa 96 luna e ta prohibi pa drenta Aruba. No ta Minister Tjon mester a dicidi riba e peticion di Moreno Piñero pa kita e 96 luna di prohibicion, sino Minister Croes.

Decision: Corte Superior ta rechaza e apelacion di Minister Tjon y ta confirma e sentencia di Corte den Promer Instancia. Tambe Corte Superior ta ordena Minister Tjon paga e gastonan di e proceso na banda di Moreno Piñero.