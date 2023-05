Minister Arends no a gana ningun caso contra SABA

The content originally appeared on: Diario

​

David Meijer Presidente Stichting SABA:

*Huez a djis manda SABA cana e caminda di LAR!

ORANJESTAD (AAN) — Den conferencia di prensa, e presidente di Stichting SABA, señor David Meijer a expresa cu e tin solamente respet y aprecio pa SABA, cu bao guia di e director, staf medico y su staf personal, ta pone alma y cuerpo pa SABA por duna e miho cuido posibel, na e adultonan mayor.

Meijer a señala cu esaki ta haci posibel pa asina Raad van Toezicht logra duna e miho supervision y guia na e directie. El a comenta cu e mes, desde su dies aña di edad, a acompaña su mama ora el a haci trabao boluntario na cas di cuido di adultonan mayor.

“Mi mama mes tabata empleado di SABA y ainda ta haciendo trabao boluntario den un cas di cuido priva, na e momentonan aki. Mi ta bisa tur esaki door cu pa mi ta un honor y privilegio cu mi por sigui duna bek na e adultonan mayor di nos isla. No tin nada cu por duna mi mas satisfaccion. Nos tur den Raad ta haci e trabao boluntario aki di curazon”, Meijer a subraya.

El a agrega cu Raad van Toezicht ta consisti di dos Comision fiho: Comision di Finanzas y Comision Governance. Cada un a wordo delega door di Raad van Toezicht pa cumpli cu tareanan specifico, pa asina duna consehonan separa na Raad. “Esaki ta demostra e profesionalismo y seriedad cu cual Raad van Toezicht ta cumpli cu su trabaonan di supervision”, David Meijer a señala.

Otro pregunta cu a surgi den comunidad ta si Minister Arends a gana e caso den Corte.

David Meijer a contesta esaki bisando cu NO. “Minister Arends no a gana ningun caso den Corte contra SABA. SABA ta esun cu a entama un Kortgeding contra Minister Arends, pa logra di por haya e Landsbesluit 2023, y pa claridad pa loke ta e subsidio pa 2023 ya cu esaki ta primordial pa por haci tur clase di decisionnan operacional.

Huez a bisa cu e caso ta inadmisiblel, locual ta simplemente cu Huez a manda SABA gana e caso via di LAR. Huez no a elabora mes riba e contenido di e caso. Kiermen, cu no tabata tin un sentencia. Djis manda Saba cana e caminda di LAR, y no di Corte Civil”, Meijer a splica.





NA CAMINDA PA HOGER BEROEP:

“Pero aworaki mes SABA ta bayendo Hoger Beroep (Corte di Apelacion) riba e mesun caso aki, ya cu tin mester di aclaracion pa loke ta trata e subsidio, pa por maneha SABA na un forma responsabel, manteniendo e calidad di cuido, y asina mantene e calidad di cuido y evita asina cualkier calamidad, mirando con vulnerabel nos adultonan mayor ta”, David Meijer a duna di conoce.