Minister Arends kier perhudica loke a bin ta sosode pa 40 aña aki na Aruba

Otmar Oduber, lider di Plataforma Nos Pais:

*Tocante traspaso vergunning taxistanan

ORANJESTAD (AAN) — Den entrevista cu DIARIO, Otmar Oduber, ex-minister di transporte y actual lider di Plataforma Nos Aruba, a comenta cu el a sigui di cerca e desaroyonan di e taxistanan, y e mes a wordo acerca pa hopi taxista.

Otmar Oduber a bisa cu e discusion aki no tin espacio p’e. E hecho si un taxista por transferi un permiso si of no, pa un famia ta regla pa ley. El a señala cu pa ley e minister ta esun cu na momento cu tin algun situacion, por ehemplo si e doño di e vergunning fayece, cu tin e autoridad pa dicidi si ta otorga esaki na un famia di e taxista of si ta transferi pa un otro hende. Kiermen, e minister tin e poder ey hinca den ley.

Oduber a subraya cu tin un lista di spera cu ta data di entre 5 pa 10 of mas aña y e minister no mester ningun cambio pa tuma e decision aworaki.

E malo ta den e discusion aki, Oduber ta bisa, cu Minister Arends tin un MB ilegal na e momentonan aki, pasobra den e MB e kier hinca un cambio di ley cu e meta di prohibi cu por traspasa e vergunning, y aunke e tin e derecho di hacie, y e tin cu cambia e ley pa esaki.

“E ora ey bo no por hinc’e den un MB. Kiermen bo no por hinca un cambio den un MB, y ainda Parlamento no a vocifera riba dje, pasobra ta Parlamento ta e organo legislativo den e pais aki. Parlamento por bisa bo si cambia un ley si of no”, Otmar Oduber a señala.

Oduber a señala cu por cambia un regla den un ley ora cu esaki na beneficio di un ciudadano, por ehemplo den e caso aki si e lo beneficia e taxista, pero loke Arends kier haci ta perhudica loke a bin ta sosode pa mas cu 40 aña caba, aki na Aruba.

El a reitera cu e MB ta totalmente fuera di lugar, y e minister mester respeta. “Mi no ta compronde di con e no kier sinta na mesa cu e asociacion di taxistanan pasobra no tin un sindicato di taxista, pero tin entre seis pa siete asociacion cu e gran mayoria di taxista ta miembro”, Oduber a remarca.