Minister Amoksi bezoekt nabestaanden fatale brand nieuwjaar

01/01/2022 21:13 – (Bewerkt persbericht)

Minister Kenneth Amoksi (2e van links) en brandweercommandant Radjen Jakari bij de nabestaanden van de slachtoffers van de woningbrand. Foto: Ministerie JusPol

PARAMARIBO – De nabestaanden van het gezin dat op nieuwjaarsdag bij een woningbrand aan de Mariestraat is omgekomen zijn bezocht door de minister van Justitie en Politie (Juspol), Kenneth Amoksi. Namens de president en vicepresident betuigde hjj zijn medeleven aan de familie met het enorme verlies.

Amoksi deelde mee dat de overheid financi?le ondersteuning zal geven zodat de familie niet voor alle kosten hoeft op te draaien. Na de crematies wordt de familie verder ondersteund door het Bureau Slachtofferzorg. De minister was vergezeld door de brandweercommandant Radjen Jakari en een functionaris van het Bureau Slachtofferzorg van het ministerie. Jakari betreurt het voorval ook ten zeerste en benadrukt dat het belangrijk is dat we elkaar sterken om verder te kunnen gaan, staat in het persbericht van Juspol.

Bij de brand zijn vier personen om het leven gekomen. Het gaat om de 62-jarige Sonja Badal en haar drie kleinkinderen Jotha (15), Sonja (10) en Bharthie Parbhoe (8). De vader van de kinderen was aan het werk toen de brand uitbrak.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina