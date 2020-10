Minister Achaibersing bezoekt douane

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft dinsdag, een week nadat douaniers hun misnoegen hebben geuit over de gebrekkige communicatie met de bewindsman, de dienst bezocht. Het was een kort moment van kenningsmaking waarbij vanuit beide partijen onder meer over de vooruitzichten en grieven van de organisatie is gesproken. De bewindsman beloofde dat hij regelmatig contact zal onderhouden met het bondsbestuur onder leiding van Joyce de Vlugt. “Deze minister staat altijd open voor dialoog,” verzekerde hij de douaniers.