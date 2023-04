Minister a splica na placa chikito con Mike Eman a crea e pobreza creciente na Aruba

The content originally appeared on: Diario

​

Durante reunion publico riba Costo di Bida:



Mike tin di corda riba e KB di Juli 2014

Net Mike kier papia awor di costo di bida y pobreza

ORANJESTAD (AAN): Durante reunion publico riba Costo di Bida, Minister Maduro di Finanza a splica na placa chikito kico tur Mike Eman a haci tempo e tabata Prome Minister di Aruba cu a crea e pobreza creciente cu awe ta worde sinti na Aruba.

Minister Maduro a trece dilanti den su disertacion cu ora cu nos tende Mike Eman papia di costo di bida, e ex-mandatario aki mester pone spiel su dilanti, pasobra e ta e autor di e pobreza. Locual nos pueblo ta bibando aden ta e resultado di e maneho devastador di Mike Eman, pesey Dios libra Aruba di worde lidera back pa Mike Eman, paso e luga aki lo bay perdi. Mike Eman tabata sa bon cla kico lo ta e consecuencia di su maneho di fia y gasta placa pa loco.

Mike a neglisha tur rapport di instancianan internacional y local manera Raad van Advies, Banco Central, Fitch, Standard & Poor’s, Fondo Monetario Internacional, Rapport Mehran, etc cu a taha Mike pa cambia e rumbo di debe grandi cu el a hinca Aruba aden. Mike Eman a redobla e debe di Aruba, a crea deficitnan nunca antes bisto cu a afecta e crecemento economico di nos Pais, segun palabranan expresa pa Presidente di Banco Central di Aruba na aña 2010. Tur esaki ta locual awo ta causando pobreza na Aruba. Ta e debe cu Mike Eman a traha ta locual ta pres awo riba e cartera grandi di finansa publico di Aruba y e cartera chikito di e Pueblo.

Na man di e KB di 11 juli 2014 cu Mike Eman a haya di Hulanda pa mal gobernacion, Minister Maduro a splica cu Hulanda a interferi pa e situacion financiero di Aruba no bira pio. Mike Eman tecnicamente a hiba Aruba na bancarota. Awe Pueblo mester paga pa e debe cu Mike Eman a traha. Den aña 2022, nos mester paga un suma di 253 miyon Florin na interes. Si nos tuma nota cu pa aña tin 250 dia di trabao, esaki ta nifica cu cada dia nos Pueblo mester traha pa paga 1 miyon Florin na interes pa e mal maneho di Mike Eman. Na momento cu Mike Eman ta drumi, cada homber y muhe trahador, ta traha pa paga un miyon Florin pa dia cu ta 125 mil Florin pa cada ora di trabao cu ta bay pa paga gastonan di interes pa Mike su debe. Mike Eman mes no a worry, e no ta ‘give a damn.’ Na unda cu gastonan di interes na aña 2008 tabata ainda un gasto di 100 miyon Florin, awe na aña 2022 danki na Mike Eman, a subi cu mas di 100 miyon te na 253 miyon Florin.

Minister Maduro a enfatisa cu Mike Eman a demostra cu e no por maneha nos pais. Mike no por a maneha su compania y den e dianan aki ta bisto cu Mike no por dirigi ni su partido. Na varios ocasion Mike Eman y a worde taha cu e debenan cu e ta traha ta bay causa problema serio pa Pueblo, pero Mike Eman a biaha rond mundo, sin worry cu nada. Awe cu Mike Eman kier papia di costo di bida y pobreza na Aruba, Mike y Pueblo mester corda cu e pobreza na nos pais tin nomber y fam, Mike Eman. Ta e debe traha pa Mike Eman ta locual ta e origin di e pobreza creciente y esaki ta e realidad cu tur hende mester tin presente.