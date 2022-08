Mini Mega y Mega Plus ta mas cu 3 miyon florin

The content originally appeared on: Diario

Pa di tres biaha den historia

ORANJESTAD (AAN): Diabierna anochi e resultado di Mini Mega a ser conoci unda cu e numbernan cu a sali tabata 08-09-15-29 y MB 12 y no tabata tin ganador pa e prome premio. Segundo premio si a conoce un total di 3 ganado cu tabata tin e 4 numbernan bon, cu ta sin e Mega Ball. Ticketnan ganado a wordo bendi na siguiente rebendedornan Big Ten Lottery, Sunshine Lottery y Meiveld Lottery.

Na aña 2016 tabata tin e prome jackpot combina di Mini Mega y Mega Plus cu a surpasa e suma di 3 miyon florin. E jackpot aki a yega e suma total di 3.150.000 florin y a wordo gana door di 1 persona cu a cumpra su ticket ganado na Lucky Mac na Santa Cruz. Na aña 2017 Mini Mega y Mega Plus a jega un record jackpot combina di 3.7 miyon florin y ta e prome biaha den historia cu Aruba tabata tin un jackpot asina grandi cu Lotto, E Loteria di Aruba. Pa e jackpot aki a conoce 2 feliz ganado cu a comparti e jackpot di Mini Mega. E segundo ganado si a cumpra Mega Plus ariba su Mini Mega cu e la gana e jackpot total di Afl. 2.450.000. Ticket ganadornan a wordo bendi na Monserat Lottery y Hey You Lottery na Noord.

Diamars 2 di augustus, Mini Mega su jackpot a bira 2 miyon 150 mil florin y cu 2 florin mas, bo por gana jackpot di 1 miyon y 150 mil florin extra cu ta pone e suma bira un total di 3 miyon 300 mil florin! E jackpot aki ta bira e di 3 jackpot den historia di Lotto, E Loteria di Aruba cu ta surpasa e suma di 3 miyon florin y ta bira e di 2 jackpot di mas grandi den historia!

Pa sigura bo Mega Ball, bo por cumpra bo numbernan di suerte of un loco y pidi pa e combo di All Mega Ball cu lo costa 75 florin y cu Mega Plus, e ticket lo costa 105 florin. Scohe bo numbernan di 01 te cu 30 y pidi bo rebendedo preferí pa bo combo di All Mega Ball pa asina bo tin tur e Mega Ballnan den wega!

Cumpra bo ticket trempan pa bo tambe den wega pa gana e gran total di 3 miyon 300 mil florin, benta ta sera 7:30 PM y sorteo ta hunga 7:45PM.

Lotto, e loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Multi-X, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lotto di Dia, Facilito, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.