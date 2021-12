Minder klanten in de rij voor vuurwerk

29/12/2021 08:06 – Arjen Stikvoort

Een man en een klein meisje bekijken vuurwerk in een etalagekast. Het loopt nog niet echt storm met de verkoop van vuurwerk. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – Bij sommige vuurwerkfilialen is het uiterst stil. Klanten komen slechts mondjesmaat de winkel binnen en dan wordt er maar weinig aan vuurwerk gekocht. Dit is de trend anno 2021.

De corona- en economische crisis en de torenhoge invoerrechten hebben een flinke deuk geslagen in de ‘Owru Yari’-belevenis. Maar vuurwerk hoort eenmaal bij Suriname. Dus trekken de klanten schoorvoetend naar de winkel om sier- of de welbekende KLS of pagara in te slaan, maar met een zekere calculatie in het achterhoofd. “Vuurwerk is traditie. De pagara mag hoe dan ook niet worden vergeten”, zegt Jeanette, die blijmoedig uit de vuurwerkgroothandel komt.

Dit jaar hebben de grootvuurwerkkandelaren door de hoge kosten minder kunnen invoeren. “Ik heb nu nog maar twee containers kunnen invoeren, terwijl het vorig jaar tien waren”, schetst vuurwerkondernemer Benny Bodhitewarie van de Grote Boom aan de Gemenelandsweg de situatie. Aan verkooppunten door heel Suriname is hij van meer dan dertig gegaan naar twintig. Maar van een mindere opkomst aan klandizie heeft Bodhitewarie nog niet veel gemerkt. “Het gaat toch wel goed.”

De tassen worden meer vol gestouwd om het Oud op Nieuw met knal- en siervuurwerk te vieren. “We kunnen niet veel kopen. Kijk ik heb een paar fonteintjes gekocht. Daar blijft het dit jaar bij”, vertelt Jennifer. En ook Chandrikapersad kijkt ietwat beteuterd naar de torenhoge prijzen. “Het is niet meer zoals vroeger. Ik ben geschrokken van de prijzen, ruim tweemaal duurder. Economisch gaat het ook niet goed in het land. Maar ik koop dan maar wat kleiner spul voor de jongens.”

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina