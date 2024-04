Militar Arubiano sospecha cu a causa accidenta fatal dilanti Hues

The content originally appeared on: Diario

​

Fiscal a exigi 1 aña di prison, paga un parti di daño material y auto ta keda confisca

ORANJESTAD (AAN): E Arubiano militar di inicial K.F.V. di 22 aña, Diahuebs mainta ta insisti cu e no a ocasiona e accidente fatal den Havenstraat riba 14 Juli 2023, caminda un automobilista M. Ruiz a fayece.

Tratamento di e caso a dura casi 3 ora. Fiscal a bisa Hues cu e ta haya K.F.V. culpabel di a core pa loco y a dal contra e auto di e victima cu consecuencia cu e victima a fayece. Abogado mr. J.Tromp a cuestiona fayo haci door di Polis door di haci investigacion siendo cu segun ley, un militar ta cay bou leynan Hulandes y pesey ta polis militar Marechaussee mester a haci investigacion. Tambe cu no tin prueba legal cu ta K.F.V. a dal contra e auto Suzuki cu e victima tabata conduci. Den e articulo aki, DIARIO ta publica tratamento di e caso y exigencia di Fiscal. Den un otro articulo ta publica e defensa di abogado.

Acusacion di Fiscal: E acusacionnan cu Fiscal a presenta den Corte contra K.F.V. ta cu riba 14 Juli 2023, el a core auto su auto BMW 116i Hatchback bao influencia di alcohol y a causa un accidente fatal den Havenstraat. E tabata pusta auto, pasa auto na forma peligroso, manda su auto na man drechi den direccion di e vehiculo cu e tabata pusta. Door di esey un otro vehiculo, un Suzuki compact SUV color shinishi cu number A-26140 a bal dal contra un palo di luz y e automobilista M. Ruiz a perde su bida. Abogado mr. Canwood a representa e señora di e defunto cu tambe tabata presente.

Accident: Hues a puntra K.F.V. kico a sosode despues cu nan tabata na Sandra’s Garden. K.F.V. a bisa Hues cu e tabata na Sandra’s Garden na Plaza Turismo di Linear Park ta dal drinks cu 3 colega militar y despues nan a bay den auto y kier a bay un club nocturno den vecindario di e hotelnan grandi.

Riba Lloyd G. Smith Boulevard na un di e cruzadanan, e auto Suzuki a pasa e BMW di K.F.V. y e auto su dilanti. K.F.V. a dicidi di pasa e auto su dilanti y na altura di Wilhemina Park, el a dicidi bay man drechi riba Oranjestraat direccion di Censo. E ora ey el a subi Wilhelminastraat. E Suzuki cu a pasa K.F.V. tambe tabata bayendo e mesun direccion.

Hues a bisa cu e auto tabata bayendo e mesun direccion. Segun K.F.V., e no tabata sigui e Suzuki y no tabatin intension di pusta cun’e tampoco. Na altura di Zara, e Suzuki a bay core riba e parti di rails di Tram y a para. K.F.V. a bisa cu el a sigui core pasa e auto. Na altura di Boolchand’s e Suzuki a dal contra K.F.V. Segun K.F.V., el a spanta y na altura di Royal Plaza tabatin un auto blanco.

Segun K.F.V., ora e Suzuki a dal contra dje, el a spanta y net pariba di ex-Botica Kibrahacha el a bira y para e auto den e parkinglot cu tin pariba di e ex-Botica. Hues a puntra pa kico K.F.V. tabata keda haci su luznan ‘low-beam y hi-beam’ riba e Suzuki (esaki conoci den pueblo como ‘dim y bright e luznan’). Hues a bisa cu segun testigonan, nan a mira K.F.V. tabata blo ‘dim y hi-beam’ su luznan. K.F.V. a bisa Hues cu su intension tabata pa mustra e Suzuki pa core poco poco. E Suzuki a core bay lag’e. Hues a bisa cu segun e relato di Polis, tur dos auto tabata core duro. Segun K.F.V., ta e Suzuki a bin dal contra dje.

Investigacion di Polis: Hues a mustra cu 10:50 pm, Polis a bay banda di Boolchand’s pa un accidente serio. Polis a constata cu debi na e impacto riba un palo di luz, e persona di e Suzuki a wordo expulsa door di windshield y finalisa riba caminda.

Cu ambulance el a wordo hiba hospital y el a fayece un dia despues. E homber ta M. Ruiz kende tabata maneha e Suzuki. K.F.V. tabata maneha un BMW.

Polis a constata cu e BMW tabatin un sla na banda drechi dilanti mientras cu e Suzuki tabatin un sla na banda robez dilanti y a bay dal contra un palo di luz keda drey y bay dal contra un baki di mata. Polis a laga K.F.V. supla den e aparato special y a constata cu e tabata bao influencia. El a wordo deteni y rijbewijs a keda confisca y despues duna bek.

Hues a bisa cu e caso aki ta militar y e pregunta ta si ta Polis mester a haci investigacion of Marechaussee. El a bisa cu e lo scucha opinion di Fiscal y abogado riba esaki. Hues a sigui bisa cu Polis a busca imagen di tur e cameranan di seguridad for di Boulevard te den Havenstraat pa mira kico exactamente a pasa. Nan a conclui cu e BMW y e Suzuki a sali for di parkinglot di Sandra’s Garden. E Suzuki a pasa e BMW y e auto dilanti e BMW cu velocidad halto. Ora e Suzuki a pasa, e BMW a subi velocidad y pasa e auto, coriendo riba e caminda contrario. Autonan mester a hala un banda. E BMW a sigui tras di Suzuki cu velocidad halto. E BMW tabata ‘dim-bright’ su headlamps varios biaha. Nan a sigui core tras di otro. Tin tres testigo para banda di Kok Optica den Wilhelminastraat, kendenan a mira e autonan core hopi duro.

Videonan a mustra cu e BMW a duna 13 biaha señal di luz (dim-bright) na e Suzuki. Na altura di Zara e Suzuki a bay core riba e rail di Tram. E BMW na dado momento a kita na man drechi banda di e Suzuki y despues sigui core man robez. Banda di Boolchand’s, e Suzuki a subi velocidad pa pasa e BMW, net dilanti e trailer di ‘Cosas Ricas’ di Havenstraat 16 e accidente a sosode. No tabatin camera ey banda pa mira con e accidente a sosode.

E Suzuki a dal contra BMW y a casi kenter, sigui riba 2 tire den banda y bay dal contra un palo di luz y keda draai y e BMW a sigui core bay. E BMW tabata core zig-zag riba videonan, y Polis ta sospecha cu ta e BMW lo a dal contra e Suzuki.

Polis a haci investigacion, con duro e autonan tabata core a base di loke por a mira riba e cameranan. Riba Boulevard nan tabata core riba di 100 km/h pero despues a baha velocidad. Polis ta haya cu aunke cu no a sobresa velocidad den e cayanan chikito, nan tabata core duro. Polis ta conclui cu ta e BMW a bay na man drechi, dal contra e Suzuki y door di e impacto e auto a bay dal contra palo di luz y keda drei. Esaki a causa cu e victima M. Ruiz conoci como ‘Hawa’ a wordo saca y fractura su craneo. Door di esey el a fayece.

Testigonan: Hues a mustra cu e testigonan banda di Kok Optica a bisa cu ta parce cu e BMW tabata persigui e Suzuki y nan tabata core duro. E BMW tabata ‘dim-bright’ e Suzuki. Tin testigo ta bisa cu ta parce cu nan lo tabatin problema cu otro. Nan tabata core hopi iresponsabel. E testigonan tabatin e presentimento cu algo lo bay pasa entre e dos autonan ey.

E chofer di e auto blanco cu tabata core dilanti den Havenstraat, e homber D., a bisa cu el a mira e BMW tabata yegando cerca ta ‘dim-bright’ constant. El a kere cu e BMW tabatin pura pa bay Hospital of algo asina. Eesey a pone cu el a subi velocidad y el a mira con e BMW a dal contra e Suzuki cu tabata core riba e caminda di Tram.

Segun un ocupante di BMW., W., a bisa cu su colega K.F.V. ta core semper un poco duro. El a bisa cu diripiente un auto a dal contra e banda cu e ta sinta, banda drechi. El a kere cu ta un accidente chikito. K.F.V. a spanta y kier a sigui core bay. W. a bis’e pa ban wak. El a bisa cu e no sa kico K.F.V. tabata haci pasobra e tabata riba su smartphone.

E otro colega T. a bay wak y a bisa nan cu e accidente tabata serio. W. ta kere cu ta e auto kier a pasa nan pero no a calcula bon y dal contra nan. K.F.V. a declara na Polis cu e tabata bebe hopi e dia ey for di merdia. El a sali for di Sandra’s Garden cu intension di bay Gusto Nightclub. Door cu Boulevard tabata druk, el a bay coy e caminda paden. Segun K.F.V., ta e Suzuki a dal contra dje.

Riba pregunta di abogado mr. J.Tromp, K.F.V. a bisa cu el a bisa Polis cu e no ta di acuerdo cu e resultado di blaas riba e Alco Sensor IV, pasobra e no tabata sinti su mes burachi. Fiscal a remarca cu hopi chofer ta kere cu e no ta burachi pero en realidad no ta asina. E dia ey segun K.F.V., el a bebe 12 bebida, siendo cu segun ley 2 bebida ta suficiente. Ta asina cu e BMW ta confisca ainda.

Demanda di daño: Abogado mr. Canwood a bisa Hues cu e pareha a sufri daño algo mas di 11 mil florin, cu ta encera gastonan di entiero y mester huur auto pa regla cosnan. Te ainda no tin auto.

Pa loke ta daño inmaterial, e abogado a demanda 25 mil florin. El a bisa Hues cu ainda e pareha y e 2 yiunan ta bou tratamento di psycologo. Awor ta e señora viuda S.T. mester encarga cu famia. E famia di e pareha mester yuda cu transporte.

Señora viuda a papia: E señora viuda S. Ruiz Tromp a bisa Hues cu su bida a cambia ora cu Ruiz a fayece. Nan tin dos yiu. El a bisa cu dia 14 Juli 2023, Ruiz a pidi’e pa nan sali anochi. Banda di 7’or, Ruiz a bis’e cu e tin un asunto di bay regla y despues nan ta bay sali.

Banda di 9’or, S. tabata message Ruiz unda el a keda pa nan bay sali. Ruiz a bisa cu e tabata na caminda. Ora a pasa y S. riba Facebook a mira cu tabatin un accidente grave. El a spanta y a pidi famia pa nan bay. Ora el a yega na e lugar, el a mira hopi sanger riba caminda y ya Ruiz a wordo hiba hospital. El a bay hospital y mira su casa riba cama tur na sanger. Na dado momento docternan a bis’e cu su casa ta clinicamente morto.

E señora viuda S. a bisa cu e tabata papia cu riba cama na Hospital, rogando Ruiz pa no lag’e. Su siguiente dia, Ruiz a fayece. Na entiero tabata hopi tristo. El a bisa cu el a dicidi cu e no lo casa nunca mas. S. a puntra, ki motibo hende por tin pa core asina duro, cu causa morto di su casa. E muchanan ta yora y e grandi ta puntra pakico esaki mester pasa cu nan. S. a bisa cu e ta kere den Dios pa pordona K.F.V.

Fiscal: Fiscal a bisa Hues cu den un fraccion di 1 seconde, a caba cu bida di un hende y e famia a keda perhudica. Ruiz a fayece door di e accidente. Na opinion di Fiscal, no por bisa cu intencionalmente K.F.V. a causa morto di Ruiz. E ta haya cu K.F.V. tin culpa di a causa morto di Ruiz.

Polis por a haci investigacion: Fiscal a bisa cu tin pregunta cu si den e caso aki Marechaussee mester a atende e caso of Polis. Fiscal ta haya cu ora ta trata di trafico tin algun diferencia di ley pero nos mester atene nos na leynan di Aruba. El a mustra cu tin caso militar trata den Corte na Hulanda caminda a usa leynan.

K.F.V. a wordo deteni ora a constata cu e cantidad di alcohol den su rosea ta mucho mas cu loke ley ta permiti. Fiscal a bisa cu K.F.V. no a bisa cu e ta un militar. Ta su siguiente dia el a bisa esey y e ora ey a notifica Marechaussee cu tambe a haci investigacion.

Autonan core duro: Fiscal a mustra cu for di imagennan di cameranan di seguridad, por a mira con K.F.V. cu su BMW y e Suzuki a sali for di Sandra’s Garden te momento cu e accidente a sosode den Havenstraat. Tin testigonan a declaracion cu e autonan tabata core hopi duro tras di otro manera cu problema lo tabatin cu otro. Tin cu a mira cu ta e BMW a dal contra e Suzuki.

Esnan den e BMW no a papia kico realmente a pasa. Ta parce cu nan no tin sentimento cu un hende a perde su bida. K.F.V. ta bisa cu a tuma e caminda paden pasobra riba Boulevard tabata druk. Fiscal a remarca cu riba e cameranan no por mira cu Boulevard tabata druk.

Fiscal a bisa cu e investigacion ta mustra den direccion cu ta e BMW a kita na man drechi y dal contra e parti robez di e Suzuki. Ta conclui cu ta K.F.V. a ocasiona e accidente y tabata bao influencia di alcohol. Fiscal ta haya cu K.F.V. ta culpable pa morto di Ruiz. E ta haya cu K.F.V. tabata core pa loco. Na opinion di Fiscal, ora ta papia di pusta, ta papia di core pa loco. Testigonan a mira con nan tabata core. K.F.V. tabata dim-bright constantemente cu ta mustra cu lo tabata pusta. Door di e impacto, Ruiz a wordo saca for di e auto.

Castigo: Fiscal a mustra cu a base di ley tin un diferencia grandi entre culpa y intencional. E ta conciente cu pa hopi esaki no ta comprendibel, pero pa culpa e castigo ta menos. Pa cu e castigo, Fiscal a bisa cu e ta tene cuenta cu ta promer biaha cu K.F.V. ta presenta dilanti Hues. El a exigi 12 luna di prison y 3 aña sin rijbewijs. Pa loke ta e demanda di daño, Fiscal a pidi pa aproba e gastonan di entiero. Pa loke ta e otro demandanan, e ta laga esaki na decision di Hues

Pa loke ta e daño inmaterial, Fiscal ta conciente cu esaki ta hopi duro pa famia y ta laga na decision di Hues. El a exigi pa e auto BMW keda confisca.

Hues a sera tratamento di e caso y a bisa cu 2 Mei 2024 lo tin sentencia.