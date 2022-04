Militairen bevorderd naar hogere rang

31/03/2022 16:11

-

Arjen Stikvoort

Deze groep militairen is bevorderd naar een hogere rang.

Foto: Arjen Stikvoort



PARAMARIBO –

” Militair zijn is een roeping voor mij. Het is me met de paplepel ingegoten. Nog meer familie is in het leger. Ik wil zeker doorgroeien binnen defensie.” De door de minister van Defensie Krishnakoemarie Mathoera tot eerste luitenant bevorderde Dion Bouterse was een van de ruim 170 militairen die donderdag op de appelplaats van de Memre Buku Kazerne een hogere rang kregen opgespeld door de bewindsvrouw en haar legerstaf.

Het was een feestelijk gebeuren waar de legerleiding de

militairen een hart onder de riem stak. Want persoonlijke doorgroei

mogelijkheden maakt het niet alleen voor jezelf beter, maar de

gehele defensie-organisatie zal daardoor ook meegroeien, luidde de

boodschap van Mathoera.

Het Nationaal Leger zit in een transitiefase en wil zich nog

meer in dienst stellen van de samenleving. Want alleen bescherming

van het grondgebied is niet meer afdoende gelet op de vele andere

dreigingen die lokaal als internationaal op een land af kunnen

komen, onderstreepte de minister.

Bovendien moet elke militair het maximale uit zichzelf proberen

te halen. “Elke militair moet een denktank worden. In deze constant

veranderende wereld kunnen de militairen hun verstand niet meer op

nul zetten. Zij moeten ook zelf blijven nadenken hoe zij een

belangrijke bijdrage kunnen leveren aan eigen land, leger en de

veiligheid, niet alleen van je land maar ook die van de regio.”

Naast alle dankbetuigingen voor de militairen voor hun tomeloze

inzet, benadrukte Mathoera dat het ministerie met man en macht

werkt aan het inlopen van vele achterstallige betalingen die in de

afgelopen jaren zijn blijven liggen.

Daarnaast zullen onder andere de medisch zorg, het onderhoud aan

de gebouwen en de voeding de aandacht krijgen. Ook zal er stevig

worden ingezet in opleidingen zowel intern als in het buitenland om

de mankrachten verder in hun carriere te helpen en daarmee het NL

verder te professionaliseren.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina