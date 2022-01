Mildere omicron veroorzaakt ‘serieuze gezondheidscrisis’

12/01/2022 15:59

PARAMARIBO – Hoewel de omicronvariant van het Covid-19-virus milder is dan vorige varianten, veroorzaakt het wel een serieuze gezondheidscrisis. Dit meldt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Momenteel heerst er een drukte bij de checkpoints. Er zijn gemiddeld 400 besmettingsgevallen per dag en is sprake van een besmettingspercentage van tussen de 40 en 50 procent.

Het reproductiegetal van 9 is weliswaar gedropt naar 2, maar daartegenover is er een toename in thuisisolaties, ziekenhuisopnames en ICU-zorg. Voor de thuisisolatie is er ook een grotere behoefte aan zuurstofconcentrators.

“We moeten weten dat we een serieuze gezondheidscrisis hebben met de vijfde golf”, laat Ramadhin optekenen door de Communicatie Dienst Suriname. Omicron heeft als mutatie van de deltavariant getoond milder te zijn. Maar dat volgens de bewindsman geen reden om onverantwoordelijk met de situatie om te gaan. Kwetsbare groepen blijven ondanks vaccinatie extra gevoelig voor de gevolgen. “Dus we mogen er niet van uitgaan dat we onverantwoordelijk gaan leven, omdat omicron zich milder gedraagt”, aldus Ramadhin.

De omicronvariant zorgt voor de vijfde golf, wat voor de zorgsector ongunstig is. Door de huidige situatie kunnen onder meer geen operaties voortgang vinden. “Wij concentreren ons nu erop hoe wij de reguliere zorg kunnen blijven continueren en prioriteit geven. Ook de acute zorg moeten wij kunnen leveren.”

Enorme toeloop swabposten

Vanwege de enorme toeloop bij de swabposten heeft het ministerie van Volksgezondheid per 10 januari besloten de swabtijd te verruimen naar 20.00 uur bij het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG), het Regionaal Ziekenhuis Wanica en TropClinic. Dit om massagroepsvorming te voorkomen. Vanwege deze tijdsverruiming zullen de dagelijkse Covid-19-updates nu pas om 23.00 uur beschikbaar zijn.

Ten aan zien thuisgebruik van sneltesten wijst het ministerie erop dat betrouwbare merken gebruik dienen te worden. Geadviseerd wordt dat het testen onder supervisie van de huisarts gebeurt. Deze zal een positieve test aan het BOG moeten doorgeven, in het belang van de dataverzameling.

Ramadhin kan vooralsnog niet aangeven of er strengere maatregelen volgen. Hij benadrukt dat besluiten worden genomen door de regering op advies van het Outbreak Management Team (OMT). Bij het nemen van besluiten worden ook andere actoren betrokken. Belangrijk is volgens minister Ramadhin dat maatregelen balans moeten hebben voor de economie, maatschappij en de zorg.

