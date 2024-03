Mike Eman ta un berguensa como representante di pueblo

The content originally appeared on: Diario

​

Parlamentario Shailiny Tromp-Lee:

ORANJESTAD (AAN): Ta un berguensa cu Mike Eman, parlamentario di Pais Aruba, no por bisa pueblo unda e 916 miyon di prestamo di Hulanda durante pandemia (Covid) a bay.

Bo ta ripara cu den parlamento e no ta traha, sino e lo sa y no lo ta papia coy loco y crea sensacion. Ami lo sugeri Mike Eman pa lesa su documento y leynan cu nos a haya of trata durante y despues di pandemia y stop di hunga di kens. Pasobra echo ta cu e sa bon bon pero ta hunga politikeria barata. Tristo pe ta, cu pueblo tambe sa, pasobra ta nan a haya Fase, pa mantene e trahador na pia di trabou. E doñonan di trabou a haya subsidio di salario, pa mantene nos companianan chikito y mediano habri. Nan doñonan a haya sosten financiero y sigur no menos importante cu e placa aki a maneha e pandemia y salud di nos hendenan. Ta con NOS por lubida?

Mike Eman ta un tiki laat tambe pa awor kier bin bolter cos si di 2021 pa awor e tabata den silencio, cobrando salario di parlamentario sin traha y sporadicamente a sali duna un rueda di prensa. Ta con Mike Eman por tin su isla y nos hendenan na pecho? Ban ta serio! Y pueblo no mester kere ami. Tur hende por bay scucha kico Gerlien Croes, ora e la sali di AVP, a bisa, esta cu Mike no ta traha y ta e mester a represente semper y ehecuta e funcion di Lider di Fraccion di AVP. Anto esaki mientras ta Mike Eman ta cobra pa haci esaki: “Den e dos aña cu mi a fungi como lider di Fraccion di MEP nunca Mike Eman a asisti na un reunion caminda Lidernan di Fraccion ta reuni. Sin papia mes di su ausencia den reunionnan di comision y encuentro y reunionnan publico.”

Hopi tristo e nivel di politica cu Mike Eman ta keda hiba y mas tristo ainda e echo cu e ta keda haci manera cu pueblo ta bobo. Un falta di seriedad total, banda di e echo cu Mike Eman ta keda demostra cu e no por carga su responsabilidad. Esaki no ta di awor, pero desde cu e tabata prome minister di e pais aki. Un cos ta sigur, Mike Eman a demostra un Liderasgo di crea DEBE y problema social! E ta tremendo den gasta hasta loke nos no tin! Un berdadero experto den realisa proyecto sin indica con e ta bay paganan! Pero ta facil pa laga e next gobierno saca nan som y busca solucion, y laga pueblo paga cu orguyo.