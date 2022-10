Mike Eman a presta 2 miyon pa EMCO na 0% di interes y nunca mas a paga

The content originally appeared on: Diario

Secretario General di MEP Endy Croes: Prohibi pa lubida

ORANJESTAD (AAN): Secretario General di MEP ta splica cu añanan por pasa pero papel no ta gaña y awe lo recorda pueblo con Mike Eman y Henny Eman manda Aruba failliet mescos nan a manda nan propio negoshi di famia esta “EMCO” failliet no uno ni dos pero na tres ocasion.

Awe ta demostra cu prueba kiko a pasa:

Desde 1994 Henny Eman a bira Minister Presidente despues cu manera un traidor Henny a bay di acuerdo cu Hulanda pa forma un coalicion cu base amplio pero yegando Aruba a hunga e wega di traidor cu su base a pidie pa yama eleccion. Mike Eman como e jurista di famia tabata e consehero principal di su ruman Henny Eman. Manera ta conoci cu famia Eman desde cu nan a yega Aruba tabata tin problema pa maneha placa. Desde tempo di nan abuelo esaki nunca a cambia. Esaki a bira mas conoci momento cu nan tabata usa placa di pueblo pa asina lanta negoshi familiar. Asina famia Eman tabata maneha nan negoshi EMCO pa decadanan y manera nan ta den gobierno nan ta chica e baca Aruba pa mantene EMCO na bida.

Interbank a presta Henny y Mike Eman 2 miyon florin:

Henny y Mike Eman a presta 2 miyon florin na Interbank durante aña 1997 esta aña di eleccion malusando nan poder. Mas tristo ainda ta cu e 2 miyon aki a wordo presta na 0% di interes pa mantene EMCO na bida y pa print miles di tshirt y artefactonan di AVP pa core campaña. Di acuerdo cu e rapport (cual nos ta publica awe) e dos sinberguensanan aki a para hasta garantia “ akte van garantie J.H.A Eman en G.M. Eman en A.C.Eman” usando varios triki pa cu nan status como cu nan tabata den gobierno na e momento ey. Asina e ta describi den e rapport di investigacion. Na 2001 MEP a drenta gobierno y e fiesta a caba. Rapport a prueba cu Henny y Mike Eman nunca mas a paga nan debe na Interbank y pa ta exacto 4 di october 2004 EMCO Productions N.V. di famia Eman a wordo oficialmente declara bancarota. Na betalingsgedrag den dicho rapport por tuma nota di un kenmerk” Betalingsgedrag”: Nooit Aflossingen verricht. Bay ta sinberguensa!

Passage di e rapport :

Den un passage di dicho rapport unda investigacion a tuma lugar den Interbank con por a presta Eman tanto placa sin garantia y na 0% di interes. Management di Interbank a declara: “ De lening was afgegeven onder garantie van Henny Eman en Mike Eman. Interbank wou executeren op deze persoonlijke garantie, echter zou persoonlijk faillessement van Henny Eman betekenen, waardoor deze zich niet verkiesbaar zou kunnen stellen”. Pues pa Henny cu Mike Eman Banco a tene clemencia sino Henny no por regresa riba lista pero pa e hombernan chikito sin piedad a crusificanan. Rapport ta sigui splika” Don Mansur heeft een deal gemaakt om via Interbank te herfinancieren tegen 0% zonder zekerheden. Het pand waar nieuwe EMCO inzit is van oud notaris Eman en valt buiten het faillessement van de EMCO1. Triki tras di tricki.

E edificio di EMCO nobo ta riba nomber di e ruman Notaris Eman y ta cay pafor di e faillessement. Pues na mas cu 1 ocasion EMCO a bati bancarota y asina mes Henny y Mike Eman ta get away with the murder. Otro parti di e rapport ta splika” EMCO werd destijds tesamen met SAVEM gefinancierd onder borgtocht van de heer Jan (Henny) Hendrik Eman.” Pues semper Henny y Mike Eman a deal cu nan negoshinan malusando nan poder y contactonan politico pa presta sumanan miyonario cu despues tabata wordo hinca den campaña di AVP.

Lo ta bon pa Mike Eman den Parlamento splika pueblo poko di su fechorianan. Ta bon pa tende e candidatonan “nobo” cu ta brasando corupcion di Benny riba e team di Interbank.

Awor pueblo por compronde ta con Mike Eman a maneha fondonan publico? Mescos Mike cu Henny a manda EMCO na 3 ocasion failliet, Mike a maneha Aruba failliet desde 2010-2017 prestando 2200 miyon den aña di bonansa y grita den parlamento cu e ta orguyoso di e debe y e debe tey pa henter pueblo bay page.

Nunca pero nunca mas Mike Eman no AVP merece un voto di cualkier conciudadano cu ta biba riba e pais aki.