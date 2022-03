Mike Eman a perde tur clase di contacto cu realidad

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Tromp-Lee (MEP):

ORANJESTAD (AAN): Siman pasa Minister Tjon tabata den sala di Parlamento pa un reunion publico pa trata criminalidad y probemanan social bou di nos hobennan. Un reunion caminda Minister Tjon a duna un contestacion extenso, tabata al caso, bon documenta y señalando cu enberdad ta reconoce e situacion delicado y di urgencia pa loke ta trata nos hobennan. Algo cu desde 2017 Partido MEP a bin ta haci, esta enfatisa e crisis social cu a keda hereda.

Lastimamente nos mester constata un biaha mas e falta di seriedad di parti di oposicion, cu despues cu minister a contesta pregunta, a elabora riba su maneho, a trata proyecto y programanan tumando lugar y cu ta na caminda, toch oposicion ta yega bek na e punto di salida cu ainda nan kier cuestiona si enberdad nos a hereda un crisis social si of no. Mi a recorda nan cu Aruba tin un crisis social, esey ta un hecho! Nos hendenan a bin ta bib’e di prome cu 2017, rapportnan ta señal’e y veld social tabatin aña ta grita y pidi atencion pa cu e crisis. Realidad ta cu desde 2017 e ta hayando atencion special di gobierno.

Pesey ora mi a scucha e lider di Fraccion di AVP, sr. Mike Eman papia durante e reunion, mi no por conclui otro cu e cabayero aki a perde tur clase di contacto cu realidad. Papia di pobresa, papia di desempleo, papia di famia kibra. Situacion cu por cierto ta su gabinete a ocaciona. Un realidad cu el a bay laga atras y un situacion ocaciona pa falta di atencion y di no duna prioridad na e area social durante su gabinete. Sin lubida cu Mike Eman ta manera lubida cu nos pais a keda gravemente herida pa e pandemia, haciendo e situacion social aun mas grave. E tin corahe pa cuestiona. Pesey Avp NO kier pa nos wak patras, claro cu no, pasobra nan a masacra e pais aki financieramente, a crea un mega debe y un crisis social. E unico realidad ta cu e bon trabou di AVP a conduci na un pais den crisis.

Ora ta papia di crisis social nos ta papia cu na 2017 e situacion tabata alarmante caminda e tristo realidad tabata cu pa atende cu diferente problemanan social aki na Aruba tabata papia di listanan di espera largisimo. Contrario na loke oponente politiconan ta insinua, no ta Gabinete Wever-Croes a anuncia un crisis social. Nos hendenan ta bibando e crisis social! Cifra y rapportnan tabata demostre! Ta AVP a ignore!

Preparando pa presupuesto 2018 nos fraccion a sinta cu diferente instancia, departamento y fundacionnan cu ta traha den e veld social y nan tabata grita pa atencion, nan tabata grita pa inversion, mas cu tur cos nan tabata grita pa nos mucha y hobennan, pa nos famianan y pa e decandencia cu nos pais ta aden. E keten social tabata mal tranca! Tristo realidad ta cu awor nos ta cosechando e falta di inversion y atencion den e area social door di Gabinete Mike Eman I y II.

Gabinete Wever-Croes a percura pa bin cu Sociaal Crisis Plan y a trece union bek den e veld social. A trece e veld social hunto y conhuntamente cu Gobierno a dicidi cu no lo sigui traha a base di “ieder voor zich en God voor ons allen!” pero a uni conocemento, experticio y fondonan pa hunto atende cu e crisis social. Trahando hunto, combinando forsa y cu un meta fiho y comun nos ta logra mas.

Na mes momento a percura pa pone e fondonan necesario pa mehora proceso y proceduranan caminda alabes ta inverti den e trahadornan di e veld social. No solamente pa loke ta trata upgrading di e personal pero tambe percurando pa e profesionalnan necesario. Lastimamente cu e resultadonan di tur e esfuersonan aki ta poco poco nos lo mira y sinti nan, asina Parlamentario Shailiny Tromp-Lee di MEP a expresa.