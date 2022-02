‘Mijn verhaal gaat over liefde’

28/02/2022 10:03

Tascha Aveloo

Del (l) zorgde tijdens de Garden Sessions voor die lobi firi.

Foto: Tascha Aveloo



PARAMARIBO –

In de intieme sfeer van de tuin van het Young Professionals Cafe is het swingen geblazen. Een live miniconcert van de aanstormende rapper, zanger en songwriter Del, bekend van onder meer ‘Motivatie’ met Chemelda Dielingen, ‘Prayers’ met Otjeman en ‘Firi’. Het publiek kon tijdens de Garden Sessions genieten van vier gloednieuwe poku die nog nergens te horen zijn geweest.

“Mijn verhaal vandaag gaat over liefde…”, opent Del zijn set.

De artiest heeft er duidelijk goed over nagedacht. Het verhaal

wordt gevolgd door liederen die passen bij het verhaal. De ritmes

zijn strak en zijn band levert een geweldig geluid. De band bestaat

uit bandleider en drummer Elijah Cairo, Regina Haakmat en Ashley

Amari (background), Julian Anijs (gitaar). Omdat Lorenzo Huur

achter de schermen zaken regelde, sprong Anthony in als

keyboardspeler.

De vocalen van de background zangeressen zijn soulful

en ronden het geluid van de artiest helemaal af. “Ik ben niet zo

een rap fan, maar dit klinkt heerlijk. Den poku e waka en

die band is echt super man”, meent Anduele Allende. Ook Marcel

Ceder is enthousiast over het concert. “Een switi lobi

vibe man. Ik heb dit echt gemist: live poku so, dansi

dansi“, vertelt Ceder lachend en swingend. Te beoordelen naar

het applaus is de rest van het publiek ook dik tevreden.

Lees het uitgebreid in de maandageditie van de Ware Tijd

