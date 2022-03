Mijensa Rensch beleeft goed Concacaf WK

13/03/2022 17:02

Referee Mijensa Rensch met medaille.



Foto: privecollectie



PARAMARIBO –

De scheidsrechterscommissie van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) is trots op Mijensa Rensch. De assistent-referee heeft een goede indruk achtergelaten tijdens de Concacaf Women’s U20 Championship in de Dominicaanse Republiek. Zo stond ze zaterdag in Estadio Olimpico Felix Sanchez op het veld tijdens de finale tussen de Verenigde Staten (VS) en Mexico (2-0).

Rensch was eerste assistent. De ontmoeting werd geleid door

Marianela Araya van Costa Rica, die ook de Cubaanse Ivett Santiago

als assistent had. De Jamaicaanse Odette Hamilton was de vierde

official, terwijl Tatiana Guzman (Nicaragua) en Chantal Boudreau

(Canada) belast waren met de Video Assistant Referee (VAR). Bij de

prijsuitreiking kregen de officials ook een medaille.

Voor de Surinaamse was het de vierde wedstrijd. Eerder was ze

assistent bij de ontmoeting van 26 februari tussen Honduras en

Guyana (0-2), twee dagen later bij Panama tegen Honduras (1-1) en

op 3 maart bij Guyana tegen Panama (0-5). Rensch staat nu op de

nominatie voor het wereldkampioenschap voor vrouwen van 2023 in

Australie en Nieuw-Zeeland.

Ook andere SVB-scheidsrechters staan later deze maand en in

april op het veld. Zachari Zeegelaar zal assistent zijn bij de

Fifa/Concacaf WK-kwalificatiewedstrijd tussen de VS en Panama. Hij

is kandidaat voor het eindtoernooi dat later dit jaar in Qatar

wordt gehouden. Shekil Jokil is van 9 tot en met 17 april

opgebracht voor de Concacaf scheidsrechter academy/Dallas Cup 2022

in Dallas, VS.







