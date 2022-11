Miguel Mansur su vision apocaliptico pa Aruba

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Marco Berlis (MEP):

Un homber sin vision y sin compasion pa e pueblo di Aruba

ORANJESTAD (AAN): Un aña a pasa desde cu mi a drenta como parlamentario nobo den e organo di mas halto. Pero e ta simplemente increibel e nivel di politica barata y peligroso cu ta wordo hunga pa oposicion. Specialmente pa sr. Miguel Mansur, cu a drenta politica supuestamente pa desplega un politica nobo. Su politica ta encera varios punto cu mi lo trata na compila pa asina hende por habri nan wowo y compronde cu Miguel Mansur su vision ta uno devastador pa Aruba;

– Miguel Mansur kier kita cientos di ambtenaarnan for di trabao. Sin pense dos biaha esey ta su solucion segun su mes boca. Kiermen, e ta papia di gobierno su medidanan y su vision ta pa kita cientos di ambtenaar. Tremendo idea sr. Mansur! Esaki apesar cu personeels kosten di gobierno ta bao CAFT su recomendacion.

– Miguel Mansur a grita, perde control y insulta aña pasa durante di tratamento di presupuesto 2022 cu mester kita tur overtime di KPA. Esey ta e solucion? Kiermen pone na peliger e seguridad di pueblo, e siguridad di e negoshinan, perhudica famianan di nos miembronan di KPA, perhudica nos turismo y ordo publico? Esey ta bo vision?

– Miguel Mansur ta pone presion pa gobierno cumpli cu TUR recomendacion di CAFT, y despues ta puntra si lo bay inverti den RWZI? Ta kico bo no a compronde Miguel? Bo no sa cu CAFT kier kita tur inversion di RWZI? Bo ta lesa si prome cu bo ta papia of bo no ta compronde nada di loke bo ta lesa? Tambe e sa masha bon cu awor WEB lo bay ta encarga cu e inversion aki di RWZI.

– Miguel Mansur kier pa nos cay directamente bao Hulanda manera Boneiro! Segun Miguel e ora ey Aruba no lo tin ningun problema mas. Miguel bo a wak kico ta pasando na Boneiro? Bonerianonan a cay den pobresa na nan mes pais. Bonerianonan ya no por cumpra un cas of tereno. Bonerianonan ta perdiendo nan negoshinan, terenonan, y hulandesnan ta bezig ta tuma over tur cos. Hulanda no ta preocupa cu Bonerianonan mes. Hasta tin un lucha y movecion grandi pa kibra e acuerdo aki bek cu Hulanda! Ta esaki ta e solucion y vision di Miguel pa Aruba?

– Miguel no tabata kier pa gobierno a paga e 5% na ambtenaarnan y e 7.6% na 2023. Kiermeen no solamente e lo kita cientos di ambtenaar for di trabao, pero tambe e lo mantene e inkorting di 12.6% si e yega den gobierno! Ambtenaarnan ojo!

– Miguel ta apoya y pusha violentamente pa nos pais haya un aanwijzing cueste loke cueste, si ta hustifica of no! Esaki ta e actitud anti-rubiano cu Miguel tin.

– Miguel den su vision di locura a core cu su mesun miembronan di partido di mas importante. Nos tur por a lesa y scucha nan opinion di Miguel. Di mesun forma bo kier maneha pais Aruba?

– Miguel no a biba aki na Aruba. Esey ta refleha den loke e kier haci contra pueblo. Maneha un negoshi no ta igual cu maneha un pais. Un pais ta un pueblo Miguel, hende bibo, y ta consisti di Arubianonan humilde. Mirando tur e puntonan aki cu Miguel a bringa pe publicamente cualkier hende por compronde cu Miguel no tin pueblo di Aruba na pecho y mucho menos tin un vision pa e avance di nos pais.