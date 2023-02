Miguel Jose Mansur cu atake comunista contra religion!

The content originally appeared on: Diario

Despues cu e kier a cambia Parlamento den exclusividad di clase

*Miguel Jose kier traha gratis pa Aruba manera religion a haci?

*Religion a financia e base di progreso cu a bira Status Aparte

ORANJESTAD (AAN) — Ta cu hopi asombro, sigui pa risa incontrolabel, nos a tuma nota di e guera di Miguel Jose Mansur, cu a lanza un atake comunista contra religion.

“Religion ta Opium pa Pueblo” tabata e lema di e lucha comunista pa asina kibra e forsa di religion liber y autentico, cu ta e base moral di Pueblo.

For di momento cu Miguel Jose a haci su entrada den politica na Aruba, e sonido di alarma a spierta Aruba pa peligernan serio cu por presenta pa e sistema democratico di Aruba.

Miguel Jose a bolbe Aruba cu e ambicion directo pa haya poder pa medio di politica, cu e historial di corupcion politico mundialmente a duna prueba, di por wordo influencia dor di e factor di placa.

E prome atake cu el a lansa tabata contra e derecho democratico di tur Arubiano pa representa Aruba den Parlamento.

Miguel Jose Mansur a mustra cu pa un Arubiano por representa e Arubiano den Parlamento, e mester tin un diploma academico. Di e forma aki Miguel Jose Mansur a scrap e gran mayoria di Arubiano cu no tin un diploma academico for di lista pa bira Miembro di Parlamento pero a habri porta pa e por ta Miembro di Parlamento di un Aruba, cu e no conoce, manera te awe e ta duna prueba.

Miguel Jose ainda mester splica si e diploma cu e Arubiano mester tin na su parecer pa por drenta Parlamento, mester ta resultado di estudio of si un diploma cumpra cu placa tambe ta permiti.

Te awe Miguel Jose mester mustra e Arubiano, cu e conoce e mentalidad Arubano y cu Arubianismo ta su base.

Algo cu cada dia ta bira mas dificil y cu awe ta parce imposibel pasobra hamas un Arubiano honesto, cu kier representa Aruba, tabata capaz pa lanta un atake di fiera contra religion na Aruba, manera Miguel Jose si a kere cu e por haci.

Ta un berguensa cu como Miembro di Parlamento di Aruba, cu a hura cu e ta respeta Constitucion di e pais, Miguel Jose a lansa atake feroz contra religion, cu ta base di moral di un Pueblo cu Miguel Jose no conoce.

Den bobedad total, Miguel Jose a duna prueba cu ta pa nomber e ta Arubiano y sigur no ta na haltura di historia di e pais.

Pesey el a mishi cu un institucion sagrado pa e Pueblo di Aruba, cu ta bira tempo pa e conoce.

Ley a sostene religion, cu a yuda percura pa e base educacional y e elevacion di e ser humano na Aruba. Ta religion a entrega Aruba, religiosonan cu a entrega Aruba un nivel di Cuido Medico, cu a garantisa bida di tanto hende.

Ta religion na Aruba, prome cu e Arubiano a haya poder politico, a habri porta pa e Arubiano lanta para den dignidad y oportunidadnan, riba cual Miguel Jose Mansur kier trapa.

E sistema democratico di Aruba ta duna asistencia financiero na religionnan cu prome cu politiconan mes a logra, gratis y sin cobra, a crea infrastructura pa e Aruba di awe.

Miguel Mansur lo traha gratis pa Aruba manera religionnan a haci te na momento cu porfin, democracia por a bira instrumento pa Aruba por tabata tin placa pa yuda religionnan?

Esaki ta e preguntanan cu e mester contesta prome cu e duna asistencia na Comunismo, cu pa miedo di e peliger cu concenshi humano liber ta forma pa dictadornan, a declara guera na religion.

Si no ta pa e forma cu religionnan a habri e prome caminda pa futuro di Aruba, cu placa cu nan a inverti, cu e nivel di bida, di educacion, di cuido medico y tur loke ta produci un comunidad liber, Aruba no por a lucha pa autonomia, cu a resulta den Parlamento, cu awe ta paga Miguel Jose Mansur pa haci su trabou.

Awe Miguel Jose a bolbe naufraga den baranca na costa di Aruba, cu el a bandona pa schoolnan elitario na Suisa, leo for di e Arubiano y Aruba, cu Miguel Jose atrobe a proba cu e no conoce y no por representa den Parlamento!