Miembronan di Douane a cuminsa caso contra Gobierno pa mehoracion di salario

The content originally appeared on: Diario

Hues a ordena Gobierno pa trece lista di salario di Polis, Brandweer y Douane

ORANJESTAD (AAN): Dialuna mainta un grupo grandi di trahadornan di Douane a presenta den Corte pa exigi pa Gobierno ehecuta e acuerdo di 21 Juli 2017, firma door di ex minister Bermudez. Ta asina cu riba mesa di Corte, tabatin file di mas cu 150 trahador di Douane.

Hues riba Dialuna a laga e abogadonan mr. Duijneveld y mr. D.Kock hiba palabra y despues e huristanan di Gobierno. Tabatin mas cu 5 hurista di Gobierno presente pero solamente un a hiba palabra y tabata wordo asisti pa e otronan.

Finalmente Hues a ordena Gobierno, cu e kier mira un cantidad di documentonan entre otro e lista di salario di Polis, Brandweer y Douane. E caso a keda pospone pa otro aña.

Douane kier gobierno cumpli cu acuerdo: mr. Duineveld, a representa 147 miembro di Douane. El a bisa Hues cu tabatin un proceso di negociacion cu Gobierno, cu a pone cu dia 22 December 2016 a forma un grupo di trabou consistiendo di 5 miembro esta 1 miembro di Management team di Douane, un empleado di Gobierno di Departamento di Recurso Humano (D.R.H.) y un colaborador di oficina di Minister di Finanzas y dos representante di e sindicato di Douane, SADA.

E grupo di trabao, despues di basta negociacion a yega na un acuerdo di 21 Juli 2017, cual a wordo firma door di e ex minister di Finanzas, señor Bermudez. Sinembargo e acuerdo no a keda ehecuta. Na Februari 2018, atrobe tabatin reunion cu e minister di Finanzas nobo.

Na e reunion aki tabata presente director di D.W.J.Z., director di D.R.H., un ex miembro di e grupo di trabao, director di Douane y un funcionario di banda di oficina di minister di Finanzas. E abogado a bisa Hues cu e mandatario a duna di conoce na e reunion cu promer mester drecha e presupuesto y despues mester haci e cambionan necesario den e “Landsbesluit bijzondere rechtspositionele bepalingen douane ambtenaren” y traha riba e decision di Gobierno cu ta encera tur e medidanan “LBham”.

E situacion a keda tranca y Douane a manda carta. A yega asina leu cu dianan 3 y 4 di Juli 2023 e comision a bolbe reuni y a logra yega na un acuerdo riba e salario “salarishuis”. A papia cu e minister di Finanzas riba esaki y el a bay di acuerdo.

E sindicato SADA a yama un reunion 6 Juli 2023 cu tur miembro y e miembronan a bay di acuerdo. Mr. Duijneveld ta cuestiona e hecho cu ainda Gobierno no a cumpli cu e acuerdo aki. Di parti di Gobierno ta wordo bisa cu e Gobierno anterior no a prepara e presupuesto pa esaki. Na opinion di mr. Duijneveld, esaki no ta problema di e Douaneronan. El a bisa cu Gobierno mester percura pa ora e yega na acuerdo, e cumpli cu esaki. E abogado a mustra cu e “salarishuis” nunca tabata un punto di discussion te cu 9 September 2019 a bay cambio 180 grado.

Mr. D. Kock a bisa cu un convenio ta mescos cu un acuerdo. Por mira cu e cambio di e acuerdo ta mustra cu a bin cambio di Gobierno. E unico cos cu ta cambia ta e politica y no maneho. Acuerdo no por wordo cambia asina sin mas. Den e acuerdo ta mustra cu ta hunto cu SADA a palabra. Gobierno ta bisa cu tin un acuerdo pero e contexto di e acuerdo no ta loke realmente e ta.

Gobierno: Di parti di Gobierno un hurista ta mustra cu Gobierno a bisa cu e convenio mester cumpli cu un balance di presupuesto. El a bisa cu e convenio ta conta solamente pa miembronan di Douane cu a escala den posicion. E hurista a bisa Hues cu e situacion aki a causa cu tabatin caso di KIA contra Gobierno, pasobra nan tambe kier haya aumento manera Douane.

Hues a puntra pakico mediador di Gobierno a wordo envolvi. Di banda di minister di Finanzas, un hurista a splica cu e mediador a bin tocante e negociacion di salarishuis con e calculacion mester ta. Di parti di Gobierno ta wordo bisa cu e aumento ta encera 4.5 miyon. Mr. Duijneveld a reacciona bisando cu esaki ta exagera.

Segun e abogado, e calculacion ta 500 mil florin. Hues a mustra cu for di Gobierno a haya conseho di Raad van Advies pero e abogado mr. D. Kock no a haya nada. A laga traha copia. Hues a remarca cu segun e calculacion tin diferencia di salario den escala entre 250 florin y mas di 1 mil florin. Mr. Duijneveld a splica cu Douane su salario tabata mas abao cu Polis y Brandweer. Door di esey a bin cu negociacion pa aumento di salario. Douane a bisa cu no ta aceptabel cu nan salario ta bay bou di Bombero. Segun mr. Duijneveld, cu e decision awor ainda Douane ta bou di Bombero.

Hues a instrui pa trece documento: Tabatin un discusion riba e asunto di aumento di salario di Douane no por sobrepasa esun di Polis. Mr. Kock a mustra cu esaki tabata un calculacion pero no cu mester ta asina.

Na dado momento e hurista di Gobierno a reacciona cu e ta haya cu e miembronan di Douane ta egoista. Di biaha mr. Duijneveld a reacciona cu esaki ta un descriminacion di parti di Gobierno y cu e miembronan di Douane tin e derecho di haya e aumento cu a keda palabra.

Hues a duna orden na e huristanan di Gobierno pa e haya un lista di salario di Polis, Bombero y Douane. Esaki lo mester bay pa abogadonan di Douane. E huristanan a bisa cu esey lo bay dura 2 dia. Hues a fiha cu pa otro siman e copianan aki mester ta aden y dia 22 Januari 2024 lo bay sigui cu e caso. E caso a keda pospone te 22 Januari 2024.