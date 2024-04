Miembro di CEA trahando na KIA condena pa plantacion di marihuana y bendemento di droga

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): E rumannan N.R.M. di 42 aña y F.R.M. di 38 aña, ambos masculino, a scucha Hues confirma e castigo exigo pa Fiscal contra nan.

Ambos a worde haya culpabel di plantacion di marihuana na un cas na Tanki Leendert mientras cu N.R.M. tambe a worde haya culpabel di tabata bende droga.

Ta asina cu N.R.M. tabata un miembro di CEA trahando na KIA mientras cu su ruman F.R.M. tabata forma parti di Airport Security. Ambos a worde kita for di trabao.

Siman pasa di 28 di Maart 2024, tratamento di e caso a tuma lugar caminda ambos ruman ta liber y a presenta den Corte asisti pa nan abogadonan. E acusacion cu Fiscal a presenta den Corte di Husticia contra N.R.M. y F.R.M. ta cu entre 1 October 2021 y 13 Mei 2022 nan tabatin plantacion di marihuana. Fiscal ta acusa N.R.M. cu entre Juni 2020 y 31 October 2021 a bende marihuana. Fiscal ta acusa F.R.M. di tabatin 6 bala cayente riba 13 Mei 2022.

Plantacion di marihuana: Segun N.R.M., ta su so a haci plantacion di marihuana y cu su ruman no tin nada di haci cu esaki. El a bisa cu 1 biaha so el a bende marihuana cu 4 testigo cu e declara contra dje na Polis. F.R.M. a desmenti di tabatin plantacion di marihuana.

El a bisa cu e 6 balanan cayente, el a haya na Vader Piet. El a bisa Hues cu e tabata kier a traha hanger pa cadena cu nan.

Hues mustra cu segun relato di Polis, a haya informacion di un persona cu a bisa cu e rumannan N.R.M. y F.R.M. ta bende droga. Tambe cu nan tin plantacion di marihuana. A hasta menciona number di mobil phone. Despues di a consulta cu Fiscal, Fiscal a duna permiso pa detencion di e 2 rumannan y haci investigacion na e cas.

Dia 13 Mei 2022, Polis a bay haci investigacion na e cas y despues a detene N.R.M. y F.R.M. E mama tabata na cas y a duna Polis permiso pa haci investigacion. Durante investigacion na e cas unda N.R.M. ta biba, a haya cigaria di marihuana, e 6 balanan cayente, a haya cosnan cu ta mustra cu tin un plantacion di marihuana. A haya schrift cu nombernan di hendenan cu a cumpra of mester paga.

Na San Nicolas a haya 15 pochinan di mata cu tera y sin mata cu N.R.M. a bay benta afor. Na e cas tambe a haya 11 boter y den 2 mata parecido na marihuana. Riba 4 boter a haya un nomber y ta sospecha cu e nombernan ta sorto di marihuana cu lo tabata produci. En total a confisca 19.3 gram di mata cu a haya. Un saco di plastic cu a haya cu herba cu a pisa 1054,1 gram. Investigacion a mustra cu ta marihuana. Fiscal a duna orden pa destrui tur e droga y e cosnan cu ta usa pa plantacion.

Hues a mustra cu tin declaracion di testigo cu ta bisa cu e plantacion di marihuana ta di N.R.M. Tambe tin otro testigo cu ta bisa cu e plantacion ta di N.R.M. y F.R.M. y cu tabatin 20 mata cu topnan grandi. Otro testigo a bisa cu el a cumpra 50 gram di marihuana for di N.R.M. Tambe otro testigo a bisa cu el a cumpra algun biaha marihuana for di N.R.M. Tin diferente testigo cu ta bisa cu a cumpra marihuana for di N.R.M.

Acusado ta culpa e ruman: Hues a mustra cu na Polis N.R.M. a bisa cu e plantacion di marihuana ta di dje y su ruman homer F.R.M. E intension tabata pa propio uso pero a bende un biaha so. Segun N.R.M., su ruman ta inverti den placa y tabata parti e ganashi mitar mitar. A cuminsa cu e plantacion na 2020 y a inverti 10 mil Florin.

A bestel di exterior 7 mil Florin di cosnan pa plantacion. Ta asina cu 1 di e balanan haya ta di N.R.M. y el a bisa cu el a haya un bala banda di e Anker na Sero Colorado. Na e apartamento di F.R.M. a haya 5 bala den cushina y na cas di N.R.M. riba bar den cushina a haya 1 bala y e droganan.

F.R.M. a desmenti na Polis cu el a inverti den e plantacion di su ruman N.R.M. El a bisa cu e no sa nada di plantacion di marihuana y cu e no tabata kier pa N.R.M. tin plantacion na cas. Ta asina cu N.R.M. a keda 76 dia sera y despues laga liber. F.R.M. a keda 75 dia sera y despues laga liber. Ta asina cu e rumannan a reclama den Corte cu Polis a confisca nan cellular y nan no a haya esaki back. Hues a puntra Fiscal riba esaki y Fiscal a keda di bay averigua.

Fiscal: Fiscal a bisa Hues cu for di servicio di informacion criminal a haya informacion di plantacion y bendemento di marihuana. Esey a pone cu a haci investigacion riba 13 Mei 2022 na Tanki Leendert. Fiscal a sigui bisa cu na Polis, N.R.M. a bisa cu na 2020 el a cuminsa cu plantacion di marihuana y tabata parti e ganashi cu F.R.M. cu tabata inverti. F.R.M. ta desmenti di tabata envolvi den plantacion.

Tin testigo ta bisa cu F.R.M. tambe a planta. Fiscal ta conclui cu e rumannan tabata envolvi den e plantacion di marihuana. Nan ta complice di plantacion di marihuana. Fiscal ta haya cu ta N.R.M. su so tabata bende marihuana entre Juni 2020 y 2021. F.R.M. tabatin 5 bala cayente mientras cu N.R.M. tabatin 1 bala. Pa cu e castigo, Fiscal a bisa cu e ta tene cuenta cu ta promer biaha cu e rumannan ta cay sera pa droga y cu nan a keda basta tempo sera.

E caso ta casi 2 aña bieu. Fiscal a exigi castigo combina cu ta nifica cu nan no mester bay sera back. Fiscal a exigi pa N.R.M. 180 dia di prison di cual 104 dia ta condicional, kitando e tempo cu N.R.M. tabata sera. E castigo condicional ta mara na 2 aña di prueba. Pa F.R.M., Fiscal a exigi 120 dia di prison di cual 45 dia ta condicional, kitando e tempo cu e tabata sera. E castigo condicional ta mara na 2 aña prueba. Fiscal a bisa cu e lo bay instrui na Polis pa busca e cellularnan di e rumannan y debolbe esakinan.

Abogado: mr. Rosenstand representando N.R.M. a bisa cu su cliente a admiti cu e tabatin marihuana pero no ta un bendedor. El a bende 4 persona y 1 biaha so. E abogado a ta haya cu Polis ta bruha cos siendo cu no ta asina. El a bisa Hues cu ta un schrift so a haya y no e otronan manera Polis ta bisa.

E abogado a mustra cu Polis a pone lista di numbernan pa mustra cu ta un lista di cliente tin, siendo cu ta numbernan di trabao. E abogado a bisa Hues cu N.R.M. a worde retira di CEA na KIA y awor a haya otro trabao. Segun e abogado, N.R.M. ta lamenta loke el a haci y ta considera esaki un les pa no haci mas. E abogado a pidi Hues pa duna N.R.M. castigo condicional.

Abogado mr. Kock representando F.R.M. a bisa Hues cu su cliente tambe a perde su trabao di seguridad na aeropuerto. A purba negosha cu gerencia di AAA NV di Aeropuerto pero no a logra. Gerencia di A.A.A. no tin confianza mas den F.R.M.

Awor F.R.M. a haya trabao como labador di auto. Esaki a causa cu el a bay drasticamente atras den salario. E abogado a bisa Hues cu F.R.M. ta desmenti cu e ta envolvi den plantacion. Ta su mesun ruman homber ta bisa cu F.R.M. a inverti den plantacion.

Segun e abogado, F.R.M. no ta biba cu N.R.M. sino den un apartamento banda di e cas di N.R.M. Tin hende a declara cu F.R.M. no ta envolvi den plantacion di marihuana. E abogado ta haya cu no tin ningun prueba cu F.R.M. a inverti placa den e plantacion. F.R.M. ta para riba cu e no tin nada di haci cu e plantacion di marihuana. E abogado ta haya cu mester declara F.R.M. liber di e acusacion di plantacion di marihuana. E abogado a bisa Hues cu F.R.M. a admiti di tabatin 5 bala cayente.

Sentencia: Hues a sera tratamento di e caso y a dicta sentencia di biaha. Hues ta haya cu N.R.M. y F.R.M. ta envolvi den plantacion di marihuana. N.R.M. a bende marihuana y F.R.M. tabatin 5 bala cayente. Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu ta promer biaha cu e rumannan ta cay den man di husticia y cu e caso ta basta bieu.

Hues a confirma e exigencia di Fiscal. El a condena N.R.M. na 180 dia di prison di cual 104 dia ta condicional cu 2 aña di prueba. F.R.M. a worde condena na 120 dia di prison di cual 45 dia ta condicional cu 2 aña di prueba. Hues a bisa cu Fiscal lo percura pa wak unda e smartphonenan ta y pa debolbe esakinan.