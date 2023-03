Midimento di cintura ta hopi importante pa sa si un persona su peso ta bon of tin sobrepeso

The content originally appeared on: Diario

Iraida Thijsen, Nutricionista IBiSA, ta splica:

ORANJESTAD (AAN) – Den entrevista cu e Nutricionista di IBiSA, señora Iraida Thijsen, el a menciona cu di parti di IBiSA, conhuntamente cu DVG, y POH, ta forma e grupo di “Sa bo numbernan”.

Thijsen a indica cu nan ta bay na pia di trabao y den comunidad pa tuma e medidanan aki, pa tur hende sa con nan ta para. Si un persona no sa su medidanan, no sa su presion, no sa su nivel di sucu, no ta haci algo na dje. E prome stap ta eigenlijk pa sa con e persona ta para.

Por ehemplo, pa midimento di cintura, tin un video riba e website di DVG y IBiSA tambe, y SVb y algun partner ta pasando esaki. E ta un manera hopi simple, pa wak si e persona su cintura ta saludable. E medida aceptable ta 88 cm pa hende muher y 102 pa hende homber. Si tin mas cu esaki, e persona tin vet di mas rond di su abdomen. Esaki ta peligroso pa salud, vooral pa e curazon.

Personanan cu kier mas informacion tocante nutricion y actividad fisico, libremente por pasa na IBiSA unda tin diferente informacion tocante actividad fisico, alimentacion, tanto pa personanan 60 plus, como adulto en general, hoben y muchanan di diferente edad.

Tambe tin algun foyeto pa esnan cu kier midi y pisa nan mes. IBiSA tin un pancarta den cual e persona por wak den ki categoria e ta cay. Tambe tin informacion di e midi di cintura pa wak si e persona su peso ta saludable of no.

Tur esaki por haya na IBiSA y hopi informacion riba alimentacion saludable, Thijsen a reitera. El a elabora tambe riba e factornan cu ta hunga un rol en obesidad. Den su siguiente edicion, DIARIO ta referi na e tema aki.