Michael Sallons: ‘Ik heb gescoord’

Michael Sallons (l) en Hugo Blanker spreken actievoerende medewerkers van Openbaar Groen toe voor het parlement eind juni 2021. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – “Ik heb gescoord. Het moment dat de politie op mij wordt afgestuurd terwijl ik mijn acties heb, dan vind ik dat ik gescoord heb. Want als het geen effect heeft, dan laten ze je tien jaar staken en kijken ze niet eens naar je.” Michael Sallons, voorzitter van de Werknemersorganisatie Openbare Werken (Woow), bekijkt het van de optimistische kant dat hij maandag een ledenvergadering moest staken.

De vergadering werd gehouden bij autowerkplaats van de benzinepomp op het terrein van Openbare Werken (OW) aan de Duisburglaan. Sallons had de leden opgeroepen massaal op te komen omdat minister Riad Nurmohamed schriftelijk heeft gedreigd met ‘no work no pay’. Een deel van de medewerkers doet al sinds april vorig jaar mee aan het actiemodel van in beraad gaan om 11.00 uur. Sallons had vooraf tijdens een persconferentie woensdag gezegd “niet meer met acties te komen” als hij niet ondersteund wordt.

“De opkomst was niet naar tevredenheid. Ik heb duizend leden en er zijn ongeveer vijftig tot zestig personen komen opdagen.” Maar de vakbondsleider ziet het als een gunstig teken dat leiding van OW de politie inzet om hem af te stoppen. “Want dan heeft het effect gehad.”

Sleepauto’s ingezet

De vergadering was acht uur ‘s morgens begonnen. “Ik had de auto’s laten plaatsen bij de pomp zodat wij niet gestoord worden, want alle pompbediendes daar zijn ook lid van de bond. En ze moesten de vergadering vrij kunnen volgen.” Na ruim een uur arriveerde de politie en die beval dat de auto’s verwijderd moesten worden. “Ik heb toen verklaard dat als ik klaar ben met vergaderen, dat dan die auto’s worden verwijderd. Maar de politie heeft niet gewacht maar sleepauto’s laten halen.”

Toen duidelijk was dat het de politie menens was de auto’s van de vergaderende leden weg te slepen, werd de vergadering direct verdaagd tot nader te bepalen datum. “Dus maandag ben ik met mijn bestuur in beraad om te kijken hoe verder en dan horen de leden weer van mij.”

Sallons weerspreekt overigens de bewering van minister Nurmohamed dat de bond tijdens de regering-Bouterse geen acties heeft gehouden. “Als u gaat googelen dan zult u zien dat Nurmohamed niet op de hoogte is van mijn acties tijdens regering-Bouterse. Type mijn naam in en al mijn acties van die periode komen tevoorschijn. Ik ben zelfs door de politie afgevoerd in 2019.”

