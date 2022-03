Michael Gibson condena na 15 aña di prison tin pensa apela sentencia na Corte Supremo na Hulanda

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Michael Gibson a laga sa na Hof di Corte Superior cu e lo apela su castigo di 15 aña di prison.

Manera DIARIO a publica siman pasa, Hof di Corte Superior, a dicta sentencia den e apelacion di Michael “Teddy” Gibson, caminda Hof a confirma e castigo di 15 aña di prison.

Hof ta haya Gibson culpable di a tira mata H. Quach riba 1 Mei 2017 den un apartamento na Jaburibari. Tambe Hof ta haya Gibson culpable di tabatin un arma di candela.

Aunke cu Gibson durante tratamento di e caso den Corte Superior, a nenga di tabatin un arma di candela y tambe a nenga di a tira, Hof ta haya cu tin suficiente prueba. Ta asina cu durante interogacion di e tres Huesnan cu ta forma Hof, Gibson a laga sa cu e ta prefera di no bisa nada. Gibson a bisa Hof cu e tin famia grandi na Canada y e famianan di e victima y esnan envolvi tambe. E ta conciente di e peliger cu su famia ta aden y pesey no a duna declaracion completo.

El a bisa Hof cu e ta prefera di sinta e castigo, cu bay papia den Corte y su famia ta core peliger pa loke e ta declara. El a bisa cu si e duna declaracion, e lo wordo mira como informante. Gibson a bisa cu e unico cos cu e lo bisa ta cu e no a tira y no tabatin arma. El a admiti di tabata den e apartamento pero no den e camber caminda e homber H. Quach a wordo tira mata.

Despues di a scucha Hof confirma e castigo di Corte den Promer Instancia, 15 aña di prison, el a expresa di lo apela e sentencia. Esey lo bira Corte Supremo na Hulanda caminda 6 Hues lo bay evalua e caso.

Investigacion cu DIARIO a haci ta mustra cu e apelacion na Corte di casacion na Hulanda, lo mester bay via abogado na Hulanda. Te asina leu, e abogado di Gibson, mr. Arendsz Marchena, no ta bay ta envolvi den e apelacion aki. Hopi biaha ora ta haci apelacion asina, mester acerca oficina di abogado na Hulanda, pa abogado na Hulanda atende e caso. Tempo lo mustra si realmente e apelacion lo bay sosode of no.