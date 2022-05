MIC: ‘Behoefte aan verbeterde wetgeving en samenwerking’

03/05/2022 22:02

Van onze redactie





PARAMARIBO –

In een wereld waar er een constante dreiging is van de ontmanteling van de democratie onder het gewicht van desinformatie en desinformatie, sluit het Media Institute of the Caribbean (MIC) zich aan bij collega’s over de hele wereld om te pleiten voor verbeterde wetgeving en transparantie bij de erkenning van informatie als een publiek goed en het recht van het publiek om te weten.

Het thema ‘Journalism Under Digital Siege’ ter

gelegenheid van de herdenking van de Internationale Dag voor

Persvrijheid is volgens MIC een verklaring van het feit dat er

initiatieven moeten komen om journalisten te beschermen, inclusief

versterkte rechtsbescherming. “We roepen op tot versterking van de

wetgeving inzake toegang tot informatie waar die bestaat, en tot

invoering ervan waar dat niet het geval is; Klokkenluidersregeling;

aanbestedingswetteen; en voor uitsluiting van journalisten met

betrekking tot gegevensbeschermingswetten,” stelt het

instituut.

Grote technische entiteiten en sociale-mediaplatforms moeten de

verantwoordelijkheid nemen om te werken aan de ontwikkeling van

proactieve en corrigerende maatregelen om de verspreiding van valse

informatie en schadelijke inhoud te verminderen, vindt MIC. Een

proactieve en collaboratieve benadering van alle belanghebbenden is

nodig in de mars tegen de destructieve en ontwrichtende elementen

die desinformatie verspreiden. De illegale afluistering van

journalisten is een poging om de waarheid in de kiem te smoren.

Software zoals Pegasus en Predator zijn, aldus MIC, voorbeelden van

het gevaar waarmee journalisten worden geconfronteerd.

De veiligheid van journalisten en vertrouwelijkheid van bronnen

zijn essentieel en het gebrek aan zinvolle beleidskaders leidt tot

de verslechtering van een geinformeerde samenleving. De

levensvatbaarheid van de media en de duurzaamheid in kleine

ontwikkelingslanden en ontwikkelingslanden vormen een grotere

uitdaging dan ooit. “We staan aan de rand van een afgrond en

overleven is afhankelijk van een multistakeholderbenadering die

afhangt van mediageletterdheid en een toewijding aan de bescherming

van het recht van het publiek om te weten.

Een oplossingsgerichte, actiegerichte aanpak is vereist,” stelt

het MIC. Het Media Institute of the Caribbean heeft onlangs

onderzoek gedaan naar en een pilotstudie gemaakt over de Media

Viability Indicators van UNESCO met Jamaica als casestudy. Dit

rapport was, aldus MIC, inzichtelijk en leerzaam en zal gunstig

zijn voor de wereldwijde gemeenschap en omliggende gebieden. “We

zijn misschien gescheiden door water, maar niet door doel en

visie,” stelt het MIC.







