Mi ta reta Minister Arends pa bai den un debate publico riba Serlimar (parti 1)

The content originally appeared on: Diario

Booshi Wever:

ORANJESTAD (AAN): Den medionan di comunicacion mi a tuma nota di un tapamento di e berdad y un desinformacion formal di parti di Ursell.

Desinforma ta mescos cu comete un atropeyo contra e bienestar y interes di un pueblo y na mi moda di wak e, nada integro. Un delito cu a bira usual pa tapa malgobernacion y falta di un vision. Un modus operandi cu a hiba Aruba na perde su autonomia y su orguyo patrio.

E ultimo añanan MEP a demonstra caba di ta entreguista pur sang, pero e partido RAIZ a para bira “mescos cu nan”. RAIZ por medio di Ursell, a demonstra di ni sikiera ta capaz pa maneha di un forma responsabel e “restpakket” cu e partido mayoritario den gobierno a pusha door di su strot. Desinforma y saca potret a para bira e forma preferencial e ora pa tapa nan mediocridad.

Den su desespero pa purba di tapa e corupcion di su amo Otmar como tambe su miedo pa pueblo no conoce su incompentencia den maneho di desperdicio, minister Arends a usa desinformacion lesando un “opstel” cu probablemente otro a skirbi p’e sin averigua si loke eta bisa ta basa riba hecho. Kico ta e hechonan!? Na prome lugar e desicion pa NO cobra pa recohemento ta basá riba un mocion cu un mayoria absoluto di Parlamento a SCOHE p’e (2005). E mayoria absoluto (12) aki ta inclui e fraccion di MEP.

Un otro ponencia ta cu e Raad van Toezicht no a funciona como tal, pa motibo di esnan cu a ser apunta den dicho RvT. Kico bo kier insinua cu e director di Serlimar SG di e tempo ey lo a dirigi e compania malo? E director apesar cu no tin un RvT tin e ley cu e mester cumpli cune. Y Ursell, bay puntra kende tabata e director y lo bo tende cu e director ta INTEGRO! Un cualidad cu parce bo persona ta carece completamente di dje.





Bo a haci mencion cu varios hende a wordo tuma den servicio na 2009. Atrobe bo kier culpa e empleadonan aki pa e debacle di Serlimar! Esaki ta un “cheap shot” di marca mayor. E empleadonan aki a wordo tuma den servicio tempo cu e gobierno di MEP a tuma e desicion, basa riba e principio social democrata, cu e recohemento y “verwerking” di desperdicio ta un TAREA y un RESPONSABILIDAD di gobierno. Consecuentemente mester a emplea PERSONAL pa por a opera e “WasteAway-plant” di Bouldin & Lawson.

Esaki despues cu e gobierno di MEP y no Booshi Wever a scohe e tecnologia aki como e SOLUCION DURADERO, STRUCTURAL, SOSTENIBEL Y PAGABEL! Y kendenan a boycot esaki? Ken a desmantela e planta aki? Dicon no ta haci mencion di esey of acaso bo no kier incrimina bo amo Otmar Oduber??

Ta parce cu ta Otmar a traha e “opstel” aki pa bo, paso tur e corupcionnan y mal maneho entre 2017 pa 2021 no ta aparece den bo lista. Bo ta hopi hoben, pero parce cu ya caba bo ta sufri di un “memoria selectivo”. Bo ta corda solamente loke ta combini bo, pasó bo ta haci comosifuera cu entre 2017 y 2021 nada malo a pasa. Ta ken bo ta purba di “cover up”? Atrobe bo amo Otmar y e prome minister actual? Dicon bo no ta bisa nada di e compra CORUPTO cu amo Otmar a haci cu e incenirator chikito, cu awor te hasta bo a bira manera e “salesman” di e compania cu ta trah’e?

Ursell e DEBACLE di Serlimar cu bo ta papia di dje, sigur no ta entre 2001 y 2009. Al contrario e DEBACLE a culmina en todo caso cu e malmaneho y corupcion di Otmar y cu e sosten incondicional cu ela haya for di e Minister Presidente y un mayoria den Parlamento (POREDmep). Como cu bo mester a keda contento cu REST-PAKKET bo mester defende tur e corupcionnan aki y guli manda abou. Pero esaki ta e causa di e DEBACLE cu bo ta scohe pa purba di tapa. Esaki ta djis un tiki di e informacion corecto y no e informacion cu bo kier troce pa bo por hustifica e morto di nos patrimonio nacional cu ta Serlimar SG. Ni cuanto bo purba di sconde e berdad, bo por ta sigur cumi lo desbarata cada un di bo intentonan.

Pronto HOF lo obliga Ministerio Publico pa persigui bo amo y mi ta spera cu e ora bo bay lesa bo “opstel” cu un “toontje lager”!

Parce mi ausencia y silencio di ultimo tempo, a pone cu tin hende a haya mi falta asina tanto, cu nan mester a bay frega nan lomba sushi na mi cura!

Aruba, 22 november 2022

Booshi Wever

Presidente di UPP

Brazil 163