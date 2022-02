Mi ta prefera sinta castigo cu papia y pone su famia na Canada na peliger

The content originally appeared on: Diario

Gibson no kier papia y a bisa Hof:

ORANJESTAD (AAN): Dialuna practicamente henter merdia y te atardi, tratamento di e apelacion di Michael Gibson a tuma lugar, caminda Procurador General a pidi Hof pa mantene e condena di 15 aña di prison pa e hecho cu el a tira y mata H. Quach dia 1 Mei 2017 na Jaburibari.

Acusado bao vigilancia estricto: Bao vigilencia estricto di miembronan di KIA cu jacket contra bala, Gibson a worde hiba Corte pa tratamento di su caso. Den Corte el a pidi su abogado mr. Arendsz-Marchena reclama e forma con e ta worde trata manera un criminal.

El a bisa cu e miembronan di KIA a boei su mannan y pianan y tambe a tapa su cara. Procurador General a bisa cu e no sa con e procedura di KIA ta pa cu transportacion di personanan asina.

Caso tin casi 3 aña andando: Na October 2019 Hues di Corte den Promer Instancia ta haya Gibson culpable di a tira mata e Chines. Hues a tuma Gibson na malo cu e forma cu a tira mata e Chines ta un forma di asesinato. Esaki a sacodi henter comunidad. Hues a sigui Fiscal su exigencia y a condena Gibson na 15 aña di prison.Ta asina cu Gibson a apela e sentencia pasobra e ta para riba cu e no a tira Quach mata.

Diferente biaha e caso a worde pospone den Corte Superior pa motibo cu abogado mr. Arendsz Marchena a pidi pa scucha testigo na Canada. E abogado ta haya cu si scucha e testigonan lo haya claridad cu Gibson no a tira mata.

Ningun testigo kier papia: Dialuna 14 Februari 2022, Hof a mustra cu anterior a bisa cu lo sigui trata e caso pero tin cosnan cu a sosode. Dia 17 Maart 2021, Hof a aproba e peticion pa scucha algun testigonan na Canada. A purba di haci esaki. E homber O. a fayece y tres otro na Canada no a logra.

Abogado mr. Arendsz Marchena a bisa Hof cu por compronde cu na Canada no por obliga testigo duna declaracion. Segun e abogado, e por a compronde cu tin otro testigo cu no ta na Canada mas. Lo ta bon pa purba localiza un di nan.

Hof a bay pensa un rato y a bolbe mustrando cu e otro testigonan a nenga duna declaracion. Nan ta duda cu nan lo bay duna declaracion. Hof a rechaza e peticion a dicidi di sigui cu e caso.

Famia di Gibson ta core peliger: Ta asina cu Gibson a apela e sentencia pasobra e ta haya cu e no ta culpable. Hof ta mustra cu loke Gibson a declara na Corte no ta asina hopi. Segun Gibson e tabata preocupa pa cu e caso pesey e no a duna declaracion.

El a bisa cu e tin famia grandi na Canada y e famianan di e victima y esnan envolvi tambe. E ta conciente di e peliger cu su famia ta aden y pesey no a duna declaracion completo.

Prefera sinta castigo cu papia: El a bisa Hof cu e ta prefera di sinta e castigo, envez di bay papia den Corte y su famia ta core peliger pa loke e ta declara. El a bisa cu si e duna declaracion, e lo worde mira como informante. Gibson a bisa cu e unico cos cu e lo bisa ta cu e no a tira y no tabatin arma.

El a admiti di tabata den e apartamento pero no den e camber caminda e homber a worde tira mata. El a bisa cu el a pidi Polis pa haci test di polvora na su man. Hof a bisa cu a haya muestra na su man cu tabatin polvora. El a bisa cu anterior el a pidi mapa di e apartamento. Un rato promer di e caso el a haya esaki. E kier a mustra kico a pasa pero despues a hala atras y a deshaci di e abogadonan.

El a bisa Hof cu den Corte tabatin hendenan presente cu e sa cu ta un peliger pa su famia na Canada. Tambe el a bisa cu el a haya menaza pa cu su famia na Canada. El a bisa cu e por a bisa e berdad y mustra riba otro cu e ta kere cu a haci’e. Pero esey lo causa cu lo tin consecuencianan serio pa su famia na Canada. El a bisa Hof cu e sa kico cierto hendenan ta capaz di haci.

Gibson no kier papia: El a bisa cu e intension pa scucha e testigonan tabata pa demostra cu nan ta gaña. Riba preguntanan di Hof, Gibson a bisa cu e ta haya cu Hof tin un vision di tunel riba e caso, caminda e declaracionnan ta mustra riba dje. Hof a cuminsa haci preguntanan y na dado momento Gibson a bisa cu e no ta bay duna declaracion y ta haci uso di su derecho di silencio.

El a bisa Hof, tur loke e bisa ta worde documenta y esey por pone bida di su famia na peliger.

Gibson a bisa cu e conoce solamente 2 cu ta amigo. Sinembargo e tabata for di e circulo den cual nan ta anda. E no ta forma parti di e grupo ey. El a bisa Hof cu el a worde invita pero no kier bisa Hof kendenan tabata eynan den e apartamento na Yaburibari. Tabatin un discusion pisa entre 2 y e kier a intermedia pa evita mas problema. Pero door cu e no ta pertenece den e mundo ey, el a keda afor. Hof a sigui haci pregunta cu ken mas Gibson tabata den camber pa intermedia. Gibson a smile y bisa cu Hof kier pone palabra den su boca.

El a enfatisa cu ningun momento el a bisa cu el a intermedia y tabata den e camber.

Gibson a bisa cu na dado momento tabatin discusion entre Jimmy y Eric kendenan tabata hopi bon amigo di otro y e conoce nan for di Canada. El a bisa cu el a haya straño cu Eric tabata na Aruba promer cu Jimmy. Segun Gibson, Jimmy y Eric tabata na Aruba varios biaha y tabata keda hunto. El a intermedia y bisa nan pa no ta emocional y pa papia e asunto. Esey ta tur. El a keda para riba cu e no a tira y no tabatin arma cun’e.

Mantene castigo 15 aña di prison: For di e momento ey Gibson a manera klap sera y no tabata bisa mucho cos mas. Na dado momento tabata turno di Procurador General (PG), kende a bisa cu e ta haya Gibson culpable y a pidi Hof pa mantene e sentencia di 15 aña di prison.

Abogado mr. Arendsz Marchena a hiba su defensa y despues Hof a sera tratamento di e caso y a bisa cu na Maart 2022 lo por spera sentencia