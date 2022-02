Mexico maatje te groot voor vrouwen Natio

18/02/2022 01:21

Van onze redactie

De vrouwenvoetbalselectie van Suriname moet de wonden likken na de grote nederlaag tegen Mexico (0-9).

Foto: Sandora Seroon



PARAMARIBO –

Suriname heeft de eerste pre-WK-kwalificatiewedstrijd tegen Mexico met 0-9 verloren. Het gastland was in Estadio Universitario duidelijk een maatje te groot voor de vrouwen Natio, waarbij een statistiek uitstak. ‘El Tri’ heeft 33 schoten op het Surinaamse doel gelost.

Stephany Mayor opende al in de negende minuut de score. Katty

Martinez zorgde met twee treffers in de 24ste en 33ste minuut voor

de 3-0, terwijl Diana Garcia Castillo op slag van rust er 4-0 van

maakte. De tweede helft was drie minuten oud toen ze handjevol

compleet maakte, voordat Rebecca Bernal (62′) voor 6-0 aantekenden.

Carolina Jaramillo (75′), Maricarmen Reyes (88′) en Alicia

Cervantes (89′), die invielen, maakten het doelpuntenfestijn

compleet.

Scheidsrechter Myriam Marcotte toonde Amy Banarsie en Tryfosa

Sastrokromo de gele kaart. Na afloop was vooral Shamaira Stekkinger

emotioneel. De teleurstelling was ook af te lezen van de gezichten

van de andere speelsters. Mexico gaat in groep A aan kop met drie

punten. Ook Puerto Rico heeft er drie punten na de 4-0 winst op

Antigua en Barbuda. Suriname, dat voor het eerst in historie met

diaspora voetballers aantrad, speelt dinsdag tegen Anguilla in het

Franklin Essed Stadion.







