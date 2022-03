23/03/2022 08:02

Arjen Stikvoort

De meeste winkeliers leggen klanten een beperking op als het gaat om inkopen van spijsolie.

Foto: dWT



PARAMARIBO –

“Ik heb net snel nog drie grote flessen spijsolie ingeslagen. Je moet toch wat in huis hebben om te koken. Je weet niet hoe lang de oorlog gaat duren en de prijzen worden met de dag hoger”, reageert Fazia schouderophalend met de spijsolie in de hand. Roshnie kijkt naar de lege schappen in Kaki Supermarkt, waar normaal spijsolie staat. “We gaan dan maar naar de grootleverancier om te kijken of ze daar nog voorraad hebben en voor welke prijs. We doen meestal maandelijks grote inkopen, maar wat we nu aan prijzen tegenkomen, we zijn ons letterlijk rot geschrokken”, deelt ze haar ervaring.

De gevolgen van de oorlog tussen Rusland en

Ukraine worden in de samenleving al duidelijk merkbaar. In de

(meeste) schappen staan alleen nog de duurdere olijfolie en olie

uit Argentinie. Ook Felicia is op ‘spijsolie jacht’. “Ik doe altijd

hier mijn boodschappen, maar nu zie ik dat ze niet de spijsolie

hebben die ik gebruik.”

Ze zal niet anders kunnen dan olie uit

Argentinie kopen, waarvan er nog slechts enkele flessen op het rek

staan. “Ik ben al fors aan het bezuinigen. Ik gebruik een fles

ongeveer een maand, maar ja, als de kinderen komen willen zij

meestal ook iets lekker gebakken hebben. En ja, met water kun je

niet bakken.” Mevrouw Kosobu is minder bezorgd. “Ik heb net enkele

flessen spijsolie uit Nederland opgestuurd gekregen, maar ik denk

eerlijk gezegd niet dat het daar goed gaat. Ook daar kijken klanten

tegen lege schappen aan en de prijzen zijn de lucht in

geschoten.”

Meel

Rabin Jhingoeri, eigenaar van Kaki Supermarkt,

vertelt dat hij door zijn spijsolievoorraad heen is. “De schappen

zijn leeg. Niet alleen in Suriname, maar ook in Nederland en de

rest van de wereld. Een groot deel van de spijsolie komt uit het

door oorlog getroffen Ukraine. Het wordt naar het westen gehaald en

van daaruit verder verpakt en doorverkocht.”

Ook de spijsolie uit Argentinie begint schaars

te worden, waarschuwt hij. “Omdat ze eerst aan hun eigen volk

denken, alvorens te exporteren. Het is wel een beetje lastig voor

de klanten. Sommigen hebben al kartonnen vol ingekocht , anderen

hebben helemaal niets. Ik doe niet aan het principe een fles per

klant, omdat je daar ook veel strubbelingen over krijgt.”

Bakkerij Xiang heeft minder met spijsolie te

maken, maar des te meer met meel. Werkneemster Gaytrie Kalidien

heeft al twee vrij recente prijsverhogingen meegemaakt. “Ik denk

dat een derde er binnenkort aankomt”, voorspelt ze. De prijs van

een zak meel is met de tijd flink verhoogd. Nu met de oorlog zal er

nog een schepje bovenop komen. “SRD 1.000 voor een zak van 45 kilo

zou zo maar kunnen”, zegt ze veelbetekenend. “We moeten kijken wat

fabrikant De Molen doet, maar als we vandaag niet inkopen, kunnen

we over twee tot drie dagen hier de tent wel sluiten.”

Moordend

Een exploitant van een warung, die anoniem wil

blijven, beaamt dat zaken doen bijna niet meer mogelijk is. “De

prijzen zijn moordend en bovendien kun je per klant maar een fles

per keer kopen. Wat te doen als je vijftien flessen per dag nodig

hebt? Er wordt al flink bezuinigd, maar hoe ver ga je daarin? We

verwachten helemaal niets van de regering. Als je niet werkt, heb

je geen eten op je bord. Zo simpel is het.”

Ook bij Frico Supermarkt kijkt de Ware Tijd

tegen een vrijwel lege spijsolieschap aan. Alleen nog enkele merken

uit Argentinie. “Het kan nog wel even duren voordat er weer

voorraad is. Er is schaarste”, bevestigt een medewerker.

