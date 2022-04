‘Met nieuwe ogen kijken naar de gezondheidszorg in Suriname’

23/04/2022 00:00

In de afgelopen maanden zijn er vanuit de zorgsector opnieuw noodkreten geluid. Landelijk zijn er structurele problemen over de beschikbaarheid van goede zorg, medicijnen en medische hulpmiddelen. In dit artikel licht Ferayed Hok enkele van deze problemen uit en plaatst ze in een groter kader. Daaruit blijkt dat de aanpak van de volksgezondheid in Suriname en de politieke keuzes die hiervoor nodig zijn een radicale omslag vereisen.

Tekst Ferayed Hok

Beeld dWT Archief

HET DIAKONESSENHUIS DAT meldt dat de chirurgische zorg instort

door geldtekort. De neonatale intensive care van het Academisch

Ziekenhuis Paramaribo brengt wegens tekort aan medisch personeel

het aantal bedden met de helft terug. En de sectie medisch

specialisten van de Vereniging van Medici in Suriname botst voor de

zoveelste keer met het Staatsziekenfonds (SZF) wegens

achterstallige betalingen en vastgelopen gesprekken over

tariefsaanpassing.

Zo kampt Suriname met nog een aantal specifieke obstakels

in het streven naar kwalitatief goede en beschikbare

gezondheidszorg voor alle inwoners. Doordat goede zorg niet voor

eenieder beschikbaar is, wordt ook enorm ingeleverd op de kwaliteit

van de beroepsbevolking, wat weer economische nadelen met zich

meebrengt. Er is een langer bestaand probleem van onvoldoende

gereguleerde zorgverzekeringen en finan-ciele tekorten die leiden

tot uitdagende werksituaties in ziekenhuizen met onvoldoende

medische hulpmiddelen om patienten optimaal te kunnen

behandelen.

Ook is de salariering voor zorgmedewerkers, met name

verpleegkundigen en gezondheidsassistenten, niet een reflectie van

hun waarde voor de gezondheidszorg, maar eerder een reflectie van

het geldtekort tekorten waarmee zorginstanties worden

geconfronteerd. Zo ontstaat ook een tekort aan hoogopgeleid medisch

personeel, omdat ziekenhuizen in Nederland en de Nederlandse

Antillen betere voorwaarden kunnen bieden.

Koloniale tijdperk

OVER HET ALGEMEEN is er in Suriname een basis van kwalitatief

goede zorg, maar deze is bij lange na niet toereikend voor de

behoefte in het hele land. De grote ziekenhuizen zijn geclusterd in

Paramaribo, op minder dan vijf kilometer afstand van elkaar

gelegen. Het zijn ook deze ziekenhuizen die specialistische zorg

kunnen leveren, waardoor patienten van over het hele land moeten

reizen naar de hoofdstad om te worden geholpen. Een deel van de

samenleving, met name inwoners van het binnenland en afgelegen

districten, wordt stelselmatig toegang tot hoogwaardige

gezondheidszorg geweigerd.

De verspreiding van een kleine bevolking over een enorme

landoppervlakte vormt een flinke uitdaging. Daarbij komt de

onderontwikkelde infrastructuur bijkijken die de afstand tussen

districten groter maakt en onvoldoende toegankelijkheid biedt voor

het binnenland. In het koloniale tijdperk waren de districten

slechts van waarde voor het leveren van producten die via de haven

in Paramaribo werden uitgevoerd, terwijl het binnenland vooral

afgesloten werd gehouden zodat marrons en inheemsen geisoleerd

bleven van ontwikkelingen in de stad. Net zoals de gezondheidszorg

is de infrastructuur in Suriname nauwelijks veranderd sinds de

onafhankelijkheid, terwijl de Srefidensi juist de opdracht gaf om

keuzes te maken die goed zijn voor de hele bevolking.

Barefoot doctors

In de meeste dorpen langs de Boven-Suriname- en Marowijnerivier

vind je geen artsen, maar gezondheidsassistenten van de Medische

Zending (MZ). Deze ‘barefoot doctors’, zoals

MZ-directeur Herman Jintie hen ook wel noemt, kunnen eenvoudige

medische procedures zelfstandig uitvoeren. Zij worden om de zoveel

dagen bijgestaan door basisartsen die als afsluiting van hun

opleiding een jaar in het binnenland werken. Op die manier heeft de

Medische Zending in de afgelopen jaren met weinig middelen een

ongelooflijke prestatie weten neer te zetten door een basis van

zorg te bieden aan bewoners van het binnenland.

Tegelijk is het belangrijk op te merken dat de standaard van

zorg die er kan worden geboden, niet te vergelijken is met de

ziekenhuizen in Paramaribo. De verantwoordelijkheid die wordt

gelegd in handen van de gezondheidsassistenten om de rol te

vervullen van zowel huisarts, verpleegkundige, verloskundige als

Spoedeisende Hulp-arts, zou in de stad leiden tot geruchtmakende

rechtszaken.

Hier zit een uitdaging in, want ooit was het de keuze van een

koloniaal bestuur om Surinamers buiten de stad als minderwaardig te

behandelen. Nu moet het onze keuze zijn om alle Surinamers, waar

zij dan ook wonen, vergelijkbare kwaliteit van zorg te bieden

zonder hen te dwingen naar de stad te verhuizen. Daar zijn meerdere

oplossingsmodellen voor mogelijk, maar het belangrijkste is vooral

dat de noodzaak hiervan wordt ingezien door onze politieke leiders,

zodat er gericht beleid voor wordt ontwikkeld. Op strategische

plekken zouden medische centra met specialistische apparatuur

moeten worden opgezet en het vervoer van en naar deze centra op te

nemen in de zorgverzekering.

Deze centra zouden kunnen worden bemand door speciaal hiervoor

opgeleide medisch specialisten en arts-assistenten die de

specifieke zorgvragen van het binnenland aan kunnen, vergelijkbaar

met het specialisme ‘Arts Internationale Gezondheidszorg en

Tropengeneeskunde’. Artsen in deze centra zouden een loon moeten

kunnen verdienen dat vergelijkbaar is met hun collega’s in de stad,

eventueel aangevuld met specifieke toelages.

Precies zo hoort het loon van gezondheidsassistenten en

verpleegkundigen een reflectie te zijn van hun waarde voor de

gezondheidszorg. Zolang dit niet het geval is, zal de slechte

waardering altijd reden zijn voor zorgmedewerkers om niet in het

binnenland en uiteindelijk zelfs niet in Suriname te willen werken,

met als gevolg dat wij specifieke groepen in de samenleving goede

gezondheidszorg onthouden.

Geen medicijnen

IN HET DISTRICT Coronie is er een huisarts die de zorg van alle

inwoners op zich moet nemen. Eenzelfde tekort aan huisartsen zien

we in zowat alle districten. Ook als het patienten lukt om bij de

dokter langs te gaan, is er geen garantie dat zij eventueel

voorgeschreven medicijnen kunnen krijgen. Net zoals de apotheek van

de RGD-poli in Coronie, staan ook de medicijnenkasten van de

MZ-poli’s in het binnenland te vaak leeg. Ook in Paramaribo blijkt

veel meer dan wenselijk dat apotheken belangrijke medicijnen niet

in voorraad hebben. Daarnaast blijkt steeds vaker dat bij het

samenstellen van de klapper voor essentiele medicijnen er

onvoldoende rekening is gehouden met de epidemiologie in

Suriname.

Hoge bloeddruk en cholesterol zijn twee van de meest voorkomende

ziekten die bovendien voorlopers zijn van veel ernstigere

chronische aandoeningen die het land steeds meer geld zullen

kosten. Dan is het onbegrijpelijk dat medicijnen als Atorvastatine

(cholesterolverlaging), Omeprazole (maagbescherming) en Plavix

(antistolling) niet worden vergoed door het SZF.

Ook bij de geestelijke gezondheidszorg zien we een mismatch. In

Suriname is het aantal suicides in korte tijd verdubbeld, waardoor

wij nu hard op weg zijn om het land te worden met de meeste

zelfdodingen op het westelijk halfrond. Hier lijkt het ministerie

van Volksgezondheid nauwelijks aandacht voor te hebben, terwijl het

een rode vlag moeten zijn.

Ook wat betreft de zorgverzekering is het beleid onduidelijk.

Als er onvoldoende rekening wordt gehouden met de epidemiologie,

wordt er dan wel gekeken naar demografische gegevens zoals

leeftijdsverdeling of geografische verspreiding van de bevolking?

We kunnen alleen efficient omgaan met onze middelen als we

begrijpen hoe de samenleving zich de komende jaren zal ontwikkelen.

In het onafhankelijke Suriname is het onze eigen taak ervoor te

zorgen dat wij die informatie verzamelen en bewuste keuzes maken om

zo uiteindelijk alle Surinamers optimale gezondheidszorg te bieden.

Toch lijkt het er soms op dat we met name de zorgsector zien als

een te groot probleem om zelf verantwoordelijkheid voor te

nemen.

Afhankelijk van Nederland

OMDAT ER LEVENS op het spel staan, is het binnen de

gezondheidszorg minder vaak de vraag waar hulp vandaan kan komen,

maar vooral de vraag of er hulp kan komen. Toch is onze

afhankelijkheid van Nederlandse hulp kenmerkend voor de vertraging

in onze emancipatie. Deze afhankelijkheid is zo sterk dat zelfs de

regering van president Bouterse een officieel verzoek indiende bij

de Nederlandse overheid voor medische hulp tijdens de

Covid-19-pandemie, ondanks een berucht slechte diplomatieke relatie

tussen de twee overheden destijds.

Ook buiten de crisissetting blijkt hulp vanuit Nederland nog

steeds cruciaal voor de Surinaamse gezondheidszorg. Zo worden

regelmatig chirurgische missies georganiseerd voor operaties die

niet door Surinaamse specialisten kunnen worden uitgevoerd. Bij

tekorten aan intensivecareverpleegkundigen, trekken Nederlandse

collega’s naar Suriname om zich vrijwillig in te zetten. In het

Mungra Medisch Centrum van Nickerie werken er elke dag

gepensioneerde Nederlandse specialisten op vrijwillige basis, omdat

het ziekenhuis onvoldoende lokaal talent kan aantrekken. En ook

niet irrelevant: alle Surinaamse artsen die in opleiding zijn tot

medisch specialist, volgen een deel van hun opleiding in

Nederland.

Het is belangrijk om voorop te stellen dat alle hulp die wordt

geboden vanuit Nederland ook echt nodig is en altijd enorm wordt

geapprecieerd door Surinaamse zorgmedewerkers en patienten.

Bovendien is een belangrijk deel van die samenwerking te herleiden

naar de bestaande band tussen de Nederlandse en Surinaamse

zorgsector. Het grootste deel van de medisch specialisten in

Suriname is opgeleid in Nederland en heeft er nog steeds een

netwerk van collega’s.

Ook de gemeenschappelijke taal wijst Nederland aan als de

logische partner bij het ontwikkelen van de Surinaamse

gezondheidszorg. Dat Surinaamse artsen een deel van hun

specialistenopleiding in Nederland kunnen volgen, is een goed

voorbeeld van samenwerking die kan leiden tot verdere

verzelfstandiging. Het is dan ook niet de samenwerking met

Nederlandse collega’s, maar onze afhankelijkheid van hen die

onthult dat we in Suriname sinds 1975 onvoldoende keuzes hebben

gemaakt in ons zorgbeleid om los te komen van de ontferming van het

voormalige moederland.

Het is na 47 jaar hoog tijd om de opdracht van onze Srefidensi

daadwerkelijk uit te voeren. Een langetermijnvisie die ertoe leidt

dat alle Surinamers optimale gezondheidszorg kunnen genieten, lijkt

soms onmogelijk. Door de vele bestaande problemen en constante

toestroom van nieuwe, zijn we vooral bezig brandjes te blussen. Een

nationaal zorgbeleid vraagt daarom niet gewoon een verbeterde

voortzetting van het huidige beleid, maar een radicale ombuiging

van onze gedachtegang. Om dat te kunnen, is het zaak dat we de

keuzes die zijn gemaakt in het koloniale tijdperk loslaten, omdat

deze niet zijn gemaakt ten bate van ons volk. Alleen dan kunnen we

met nieuwe ogen kijken naar de samenleving en politieke keuzes

maken die ons in staat stellen een zorgsector te ontwikkelen die

dienstbaar is voor elke Surinamer. ?

Ferayed Hok is freelance journalist voor onder meer

de Ware Tijd en Erasmus Magazine. Hij is masterstudent geneeskunde

aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en heeft een titel in

werktuigbouwkunde.







