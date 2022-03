Met hernieuwde Rijwet naar een veiliger verkeer

08/03/2022 05:59

Zelfs de Motor Surveillance Dienst van de verkeerspolitie moet het ontgelden in het verkeer.

PARAMARIBO –

Bryan Blinker, onderdirecteur Verkeer en Mobiliteit van het ministerie van Openbare Werken (OW), is ingenomen met de nieuwe Rijwet, waaraan het ministerie van Justitie en Politie verdere invulling gaat geven. Het moet leiden tot een veel veiliger verkeer. “De verkeerscriminaliteit met een gemiddelde van 75 doden ten gevolge van een verkeersongeval per jaar, wat neerkomt op ongeveer achttien verkeersdoden per honderdduizend inwoners, is internationaal bezien aan de hoge kant,” aldus Blinker.

De ontwerpwetswijziging Rijwet 1971 werd 15 februari met 42

algemene stemmen door de Nationale Assemblee goed gekeurd. Het doel

is het voorkomen van de verkeerscriminaliteit.

Samen met de hernieuwde Rijwet moet prioriteit

worden gelegd op de drie e’s:education(educatie en

Voorlichting),enforcement(handhaving en wetgeving)

enengineering(infrastructuur en weginrichting). Verkeer is bij

uitstek een multisectorale aangelegenheid waarbij meerdere sectoren

een belangrijk aandeel hebben.

In tegenstelling wat vaak wordt gedacht, weet het gros van de

weggebruiker zich aan de verkeersregels te houden, zegt Blinker.

“Dus ook ik voel me veilig in het verkeer. Echter ontneemt dat niet

de verantwoording van de instanties die moeten zorgdragen voor de

drie e’s met als doel het verhogen van de verkeersveiligheid.”

Via OW wordt er gekeken welke verkeerspunten het veiligste en

onveiligste zijn en welke maatregelen kansrijk zijn op de lange en

korte termijn, legt Blinker uit. “Denk dan bijvoorbeeld aan veilige

inrichting van de wegen en kruispunten, functiebeschrijving van de

weg en het bepalen van een juiste snelheidslimiet op bepaalde

verkeerstrajecten.”

Ondanks alle genomen maatregelen zijn we er nog niet in

geslaagd, stelt Blinker, om op een effectievere en meer integrale

wijze het verkeers(on)veiligheidsvraagstuk, zoals

verkeersongevallenanalyse, beleidsvorming en uivoering ervan, aan

te pakken. Met de introductie van het onderdirectoraat Verkeer en

Mobiliteit heeft OW een stap gezet in de goede richting. Ook het

invoeren van een puntensysteem voor rijbewijzen kan volgens Blinker

een positief effect hebben op de verkeersveiligheid.







