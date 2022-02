‘Met duurzame landbouw is de toekomst gegarandeerd’

28/02/2022 05:50

-

Sharon Singh

Erick Zeballos, technisch adviseur FAO/Samap, wil door middel van deze bijeenkomst capaciteit van de instellingen versterken door het toepassen van waardeketenbenadering.

Foto: Sharon Singh



PARAMARIBO –

“De enthousiaste deelnemers hebben duidelijke de probleemstellingen in de sector aangekaart, maar ook oplossingen aangedragen. Ons doel is om op een duurzame wijze de capaciteit van de instellingen te versterken, door het toepassen van een waardeketenbenadering en om een strategisch werkplan in de exportsector te ontwikkelen.” Dit zegt Erick Zaballos technisch adviseur van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en Suriname Agriculture Market Acces Project (Samap) over een eerste werksessie, die vrijdag is georganiseerd door FAO/Samap in samenwerking met het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV).

FAO/Samap heeft in de afgelopen jaren vijftien miljoen US dollar

in agrarische industrie geinvesteerd door trainingen in

voedselveiligheid en waardeketenontwikkeling. Daarnaast is subsidie

verstrekt aan agrarische ondernemingen in de vorm van

landbouwgereedschappen en machines. Met de werksessie hebben de

organisatoren beter inzicht gekregen in het reilen en zeilen in de

exportsector, de problemen en wensen die leven bij de exporteurs.

Aan deze bijeenkomst deden mee exporteurs, producenten, mensen van

verschillende ministeries en business forums.

Aan de orde kwam onder meer of er voldoende geproduceerd wordt

voor de lokale markt, wie wat produceert, makkelijker toegang

krijgen tot de Caricommarkt, welke eisen worden gesteld, zodat

exporteurs op een lijn komen. Er bestaat grote onduidelijkheid bij

wie naar de Caricom-landen wil exporteren, zeiden deelnemers. Ook

moet er volgens hun nauwer contact zijn met het Caribisch Export-

en Investeringsagentschap. Gesteld werd dat alleen door samen te

werken de marktpositie versterkt kan worden en aan schaalvergroting

gedaan worden. Een van de deelnemers wees op ongelijke

concurrentie. Hij stelde dat sommigen mensen werken en een vast

inkomen hebben en daarnaast planten. Zij verkopen hun producten

onder de marktprijs, waardoor anderen met hun producten blijven

zitten.

Jongeren inspireren

Ram Lachman, voorzitter van de Cooperatieve Vereniging De Nieuwe

Grond en Omgeving, vindt de sessie belangrijk. “Onze organisatie

voedt zevenhonderd gezinnen op weekbasis, waarvan rond 450

verbouwers zijn. Wij draaien de Zondagse Markt te De Nieuwe Grond.”

Hij zegt voortdurend te werken aan het verbeteren van de

standaarden. “Wij zijn waarschijnlijk de enige markt die over een

eigen ijsmachine beschikt die vlees en vis gekoeld op de markt

houdt.”

De organisatie wil de lokale markt bevoorraden en gezonde

gewassen produceren. “En binnen dat geheel past deze sessie. Je

maakt kennis met andere betrokkenen in deze keten. Je moet hierop

voortborduren en kijken hoe je ondersteuning van elkaar kan krijgen

om de sector te laten groeien.”

De grootste uitdaging nu is om mensen te interesseren voor het

beroep, om continuiteit te garanderen. Lachman vindt het jammer dat

jongeren niet geinteresseerd zijn in landbouw. Volgens hem zien ze

het niet als een volwaardig beroep, terwijl je wel degelijk je

brood ermee kan verdienen. “Ik geloof dat als we aan duurzame

landbouw doen, de toekomst van de komende generatie gegarandeerd

is.”

Personeelsprobleem

Sattan Djotiespersad is al twintig jaar landbouwer van kool,

tomaat, peper, paprika en boulanger. “Wij beplanten 3,5 hectare en

zitten verlegen om grond. Dit areaal hebben we gekocht, maar als de

overheid grond beschikbaar stelt voor planters, dan kan je je

concurrentiepositie verbeteren, omdat je je kapitaal kan investeren

in de gewassen.” Een andere probleem is de beschikbaarheid van

arbeiders. Omdat er weinig belangstelling is, zijn de dagtarieven

voor deze werkers flink opgeschroefd. “En je hebt ze dagelijks

nodig, weer of geen weer. In deze sector kan je niet zeggen: ‘oh,

het regent, dus we gaan vandaag niet werken.'”

De sessie vindt hij best interessant, alhoewel hij indirect

betrokken is. “Het is altijd belangrijk om te weten wat de

gedachten van anderen zijn in deze sector.” Hij is erg benieuwd

naar data: wie doet wat, wat doet men, waar staan de landbouwers

geregistreerd, hoeveel van product X heeft de lokale markt nodig?

Want de lokale markt moet eerst voorzien zijn voordat men zich

richt op de exportmarkt, zegt Djotiespersad. Volgens hem werkt

iedereen nu gevoelsmatig en om continuiteit te garanderen is

dataverzameling heel belangrijk. En daarom is hij voorstander van

regulering van de markt.







