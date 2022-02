Met ‘Buitenman’, ‘Sugar Daddy’ en ‘Skeermicron’-deals crisis te lijf

31/01/2022 20:33 – Sharon Singh

De wakamancombo van Micki’s Palace.

PARAMARIBO – “Hard werken is een must, maar ik heb altijd al van het beroep gehouden. Ik stond altijd samen met mijn intussen overleden stiefvader in de keuken om hem te helpen en sindsdien groeide mijn liefde voor het vak.” Miquel Norden van Micki’s Palace aan de Gompertsstraat weet ondanks de pandemie te overleven. Dat komt grotendeels door zijn doorzettingsvermogen en creativiteit.

Hij wilde het liefst op een cruiseschip als kok werken. Na de Havo te hebben afgerond, deed hij de koksopleiding. “Ik heb daarna voor een aantal zaken gewerkt om ervaring op te doen. Toen ik de gelegenheid kreeg van mijn schoonvader om een eigen broodjeszaak op te zetten, greep ik de kans meteen aan.” Dat was vijf jaar geleden.

Menu’s

Norden speelt in op de actualiteiten in het land en noemt zijn gerechten daar naar. ‘De Buitenman deal’ bijvoorbeeld sloeg goed aan en werd zelfs verlengd. Zo’n portie bestaat uit een crispy chicken burger, friet, steak en garnalen. De naam verwijst naar een incident op Facebook, en gaat over een man die zijn partner had betrapt met een andere man. Er is ook een ‘Sugar Daddy Deal’ op het menu.

De Dubai special introduceerde hij toen het onderwerp Dubi gesprek van de dag was in de samenleving. Die special bestond uit een dubbele beefburger met friet, knapperig kippenvlees en romige kaassaus. De zakenman cre?ert voor elke special een ander gerecht. Deze maand had hij menu’s met namen als ‘IMF deal’, ‘Bordo deal’, ‘Skeermicron’ en zelfs een stier-editie. Marketing met humor, het werkt. “Kijk, in crisistijd moet je creatief zijn en we spelen in op de hype van het moment. “

Nooit opgegeven

De creatieve namen hebben natuurlijk geholpen met de populariteit van de zaak, maar dat er zulke ‘goede deals’ in elkaar werden gezet in zo’n dure tijd, was geen makkie. Daarom deed Norden zelf zijn inkopen. “Door die hype hebben we het overleefd, maar eerlijk gezegd was het vooral wikken en wegen. Corona heeft iedereen zo een beetje naar de afgrond gebracht, maar ik heb nooit opgegeven.”

Hij vertelt dat hij geleerd heeft om in crisistijd oplossingsgericht te zijn. “Het is iets, waarvan ik elke dag eet en ik maak dus geen grappen met mijn business. Ik krijg positieve reacties en denk dat het komt omdat ik mijn best doe om kwaliteit te leveren.” Hij wil dit jaar uit het huurpand. “Met het gespaarde geld van de afgelopen jaren wil ik verhuizen naar mijn eigen zaak, waar ik meer kan aanbieden.” Cocktails liggen ook in de planning.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina