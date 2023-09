Mester sigui na proteha industria di timeshare na Aruba

The content originally appeared on: Diario

Segun Luigi Hereria di Aruba Timeshare Association:

ORANJESTAD (AAN): Durante un encuentro entre empleadonan durante kwartaal di aña, Luigi Heredia, Presidente di Aruba Timeshare Association, a dirigi su mes na un audiencia di hoteliers unda a presenta e ultimo desaroyonan den conexion cu timeshare y vacation ownership.

El a indica cu e industria di ‘timeshare’ a crece fuerte den e ultimo añanan. Hopi di e crecemento di loke e industria aki ta experienciando por wordo liga na su evolucion den semper cumpli cu necesidadnan y deseonan di e biahero di awe. Un sistema manera esaki [revamped points-based] ta permiti e biahero pa ahusta nan plan di biahe, haciendo timeshare un escogencia excelente pa hendenan hoben cu ta netamente iniciando nan carera y mester e flexibilidad aki pafor di nan hogar rond mundo, un lugar unda nan por relaha sin mester worry cu tur e rekesitonan di un estadia tradicional na un hotel of na un vacation rental cu not a regula.

Siguramente e industria tin su critica, algun ta bisa cu e prijsnan di compra y mantencion ta spanta nan, specialmente pa esnan cu ta riba un presupuesto un poco mas preta. Adicionalmente, mientras no ta e caso pa tur propiedad di timeshare, e idea pa keda mara na un propiedad of localidad specifico no ta atractivo pa esun cu ta prefera e flexibilidad di por tin un vacation rental un poco mas tradicional. Fortunadamente pa Aruba, nos tin varios opcion di timeshare. Tin algo pa tur hende. Un estudio di TUG, Timeshare Users Group, a mustra cu 79% di doñonan ta indica cu nan ta bay riba mas vacacion cu nan lo a haci si nan no lo tabata tin timeshare. ARDA research ta mustra cu doñonan di timeshare ta bay vacacion pa un averahe di cuater biaha den 2021.

Nos industria ta bon posiciona ora di compara cu otro proveedornan di biahe y hospitalidad, manera tambe timeshare cu ta ofrece acomodacion grandi na un momento cu bo por ‘traha for di unda cu ta’ ta e normal nobo.

Nos mester sigui na proteha nos industria di timeshare na Aruba, loke nos ta referi manera e weso di lomba di e industria di turismo aki na Aruba. Nos mester por keda revisa inflacion, apesar di e aumento den e costo di haci negoshi, impuesto y otro retonan laboral. Timeshare na Aruba ta awor den su 46 aniversario, anto esaki tambe ta enfrentando retonan di un populacion laboral di biehes.

E industria di timeshare semper tabata ta, y semper lo keda comprometi na cumpli cu tur necesidad, deseonan y expectativa di su doñonan y empleadonan, cuidando su comunidad – y ta hopi obvio cu nos ta progresando, seguramente tin un experiencia di timeshare pa tur hende, Luigi Heredia a declara.