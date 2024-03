Mester reinventa y bin cu maneho nobo den turismo cu enfoke riba beneficio directo pa comunidad

The content originally appeared on: Diario

Otmar Oduber

ORANJESTAD (AAN): Nos turismo a pasa den diferente etapa y a logra supera esakinan. Prome cu a bin cu e ley di ATA Sui Generis y cu a reinventa nos turismo, e retonan tabata placa, mercadeo, organisacion y hotelnan di calidad. Awe e retonan ta nos hendenan. Otmar Oduber ta expresa cu awe mester concentra riba percura pa e trahadornan den e industria y tambe esnan cu indirectamente ta depende di turismo, cual ta 90% mester haya beneficio berdadero y directo for di industria di turismo y no solamente e cadenan hotelero ta esnan cu ta probecha di nos desaroyo turistico. “Ta yega e momento cu awe gobierno di Aruba hunto cu gremionan mester sinta na mesa pa crea e beneficionan directo aki pa nos hendenan (CBT-Master Plan) Pa nos hendenan tin un miho entrada, pa nos hendenan tin un miho biba, pa nos hendenan tin un miho infrastructura, miho scolnan, miho enseñansa y miho salubridad”, Otmar ta opina. Lamentablemente no ta scucha parlamentarionan, gobierno, of otro instancianan reflexiona riba e echo cu a yega asina leu y awo por bin cu un dialogo nacional cu tur partner y bisa con lo bay logra traduci e desaroyo aki den turismo pa tur nos hendenan. Miembro di Plataforma Nos Pais ta expresa cu no por ta asina cu Aruba ta un di e paisnan cu mas ta depende, exitosamente, di turismo, pero esaki no ta wordo refleha den nos scolnan, den e material di enseñansa, den e calidad di bida di nos pensionadonan y di nos hendenan en general, entre otro. E ta considera cu e beneficionan aki mester wordo hinca den un plan di gobernacion cu ta bira e prioridad di e pais aki. E ta agrega tambe cu e calidad di Producto Aruba mester haya atencion, “ta increibel cu awe, na aña 2024, unda cu nos ta papia di hotelnan cu ta cobra den low season 300-350 Dollar, ta gaba cu ADR a subi cu 15%, cu den high season tin hotelnan cu ta cobra 800 dollar y asta mas, pero e turista y e trahado cu tin cu bay hotel, ta core riba un di e peor careteranan na Aruba. E calidad di e servicio cu e Arubiano tabata duna a bay atras, e calidad di servicio di e stranhero cu a bin yuda nos no tey”. Concluyendo Otmar Oduber a bisa cu ta necesario pa bin cu un maneho coherente, no di e minister di Turismo, di TPF of ATA, e mester ta un maneho di un gobierno den su totalidad. Maneho di un gobierno mester ta uno dirigi pa nos hendenan haya e beneficio directo di e economia cu turismo ta genera pa nos pais.