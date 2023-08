Mester claridad pakico e RAft lo ta malo pa economia di Aruba

The content originally appeared on: Diario

Miembronan si ta favorabel pa RAft wordo acepta

Di unda gobierno lo saca fondo pa repaga

ORANJESTAD (AAN): E fecha 1 di september ta acercando y ainda no tin claridad riba e tema di e RAft (Rijkswet Aruba Financieel toezicht). Luna pasa ATIA a emiti un press release splicando cu cada porciento extra cu Gobierno di Aruba mester paga back na e fianza di sosten di COVID lo costa Afl. 9 miyon. Si no firma e RAft pa haya un porcentahe favorabel di 3.1% lo minimo cu e lo costa Pais Aruba anualmente ta aproximadamente Afl. 30 miyon pa aña extra na interes so pa e siguiente 20 aña!

Encuesta na ATIA su miembrecia: ATIA a haci un enquesta den su miembresia pa por midi e sentimiento bou di comerciantenan si ta favorabel of no pa e RAFt worde firma y acepta pa Gobierno. E resultado ta papia pa su mes. 92.6% a contesta cu lo no ta contra un RAft.

E pregunta primordial cu ATIA tin ta pakico acuerdo firma den un tempo cu hopi incertidumbre, pues den pandemia, awo no ta acceptabel mas? Lo ta bon pa Gobierno splica na comunidad henter pakico e RAft ta algo malo pa economia di pais Aruba. Gobierno di Aruba tin un plan con pa paga e interes extra cu no ta door di subi impuesto y asina haci bida na Aruba mas caro pa tur e ciudadanonan?

Di unda Gobierno lo saca fondo pa repaga? E pregunta cardinal lo ta, di unda Gobierno di Aruba lo bay saca e fondonan extra pa por paga e interes (y fianza) nan aki anualmente, sin cu e tin cu bin cu mas medida pa pueblo y comercio. Den pasado a papia cu lo bay refinancia tur fianza di Aruba na un interes mas favorabel.

E opcion ei no tei mas den mercado liber. Hulanda su porcentahe ta esun mas abou, paso hasta e bononan di Gobierno di Aruba tin un interes di 6.5%. Tampoco tin un plan of un bista con Gobierno ta activamente reduciendo su gastonan, cual ta un parti di e Landspakket, cu tabata un rekisito pa haya e sosten financiero den pandemia. E meta di e Landspakket ta pa eherce reformanan berdadero na nos isla, sigurando un miho futuro social, economico y gubernamental.

Tin cu percura pa Aruba su economia crece pa asina Aruba completo por gara mas forsa economico den algun aña. Esaki mester pasa sin extra medida cu ta djis tranca crecemento di nos economia y nos poder di compra..