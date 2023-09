Mester busca un solucion pa e problema di proyecto hotel na San Nicolas

The content originally appeared on: Diario

Gavril Mansur, Presidente di KvK:



E ta duna un mal señal pa inversionistanan bin Aruba

ORANJESTAD (AAN) – Den entrevista cu Gavril Mansur, DIARIO a puntre su opinion, tocante e tema di e proyecto di hotel na Sero Colorado na San Nicolas, unda tin algun persona bezig ta para e proceso. Mansur a bisa cu e no ta bay papia malo di ningun banda, y e tin entendi cu ta un grupito cu ta eherciendo su derecho legal pero e hecho ta cu mester cuestiona si mester bin un hotel eynan of no.

“Aworaki, loke nos ta confronta cune ta cu eynan tin un gebouw basta grandi caba, un construccion basta leu, hopi placa a worde hinca aden, pues bo ta haya bo na cierto momento cu e pregunta ‘kico mi haci awo?’ Y, bon of fout, e berdad ta cu otro inversionista ta wak esey, ta bisa ‘Hesus, mi ta bin eybanda pasobra wak kico ta pasando’. Pues, e ta duna un mal señal na inversionistanan pero esey no kiermen cu e hendenan cu tin esey para aworaki ta fout”, señor Gavril Mansur a señala.

Mansur no sa, e ta pensa cu kizas na cuminzamento e comunicacion no tabata mesun bon cu mester tabata, e no ta experto den esey ni por splica kico e problema ta, pero ta algo cu ta mustra malo aworaki, y esey ta sigur. “Mester tin un solucion p’e!” Gavril Mansur a expresa.