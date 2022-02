Meredith Joeroeja en Ray Neiman doen collab

24/02/2022 17:04

PARAMARIBO –

“Hoewel het een ongeplande samenwerking was en we meer hebben geimproviseerd, is het heel goed afgelopen. Meredith is niet gewoon getalenteerd, maar ook nog een mastermind.” Alleen maar lof van Ray Neiman voor Meredith Joeroeja met wie hij heeft samengewerkt voor zijn nieuwe videoclip.

Het gevoel is wederzijds. Joeroeja noemt Neiman “erg business

minded”. Doordat zij op dezelfde frequentie zitten wanneer het gaat

om bepaalde topics, kunnen ze het goed met elkaar vinden. Zij zijn

nu al aan het brainstormen over hun tweede project.

Neiman was de afgelopen week na lange tijd weer in Suriname.

Behalve samenwerkingen met andere artiesten, maakte hij gebruik van

de gelegenheid om een videoclip te schieten voor een nieuw nummer

dat hij samen met Lil Drick uitbrengt. De artiest besloot ook naar

Suriname te komen, omdat hij “even naar huis wilde”.

Hij liet weereens zijn liefde voor de natuur zien door samen met

het team het binnenland in te trekken voor beelden, waarop

beeldschone modellen en mooie kleding te zien zullen zijn. Voor de

styling werkte hij met Joeroeja. Hij bracht zijn merk Sibe Wax in

collaboratie met haar ‘Merry Marian’.

De samenwerking hield in dat Joeroeja de modellen voorzag van

kleding uit haar nieuwe collectie, in combinatie met tassen en

kleding van Sibe Wax. “Mijn collectie promoten in een videoclip van

een bekende artiest vind ik een hele goede manier, omdat je zo een

groter publiek bereikt. Ray reist de hele wereld rond, dus mijn

kleding kan gewoon overal aankomen.”

Haar nieuwe collectie ‘Sunset’ is drie maanden geleden

gelanceerd en is geinspireerd door de schoonheid van de natuur.

Tijdens quarantaine bracht de ontwerpster veel tijd door in de

natuur, waar ze veel waarnam. Van de kleuren van bloemen, details

over kleine beestjes tot de gedetailleerde huid van slangen.

‘Sunset’ staat voor haar favoriete moment van de dag en het

kleurrijke leven dat zij iedereen toewenst in deze uitdagende tijd.

“We vieren de vreugde die we voelen als de zon op komt en onder

gaat, de levendigheid van bloemen, de oogst van ons favoriete fruit

terwijl we naar geweldige muziek luisteren”, meent ze.







