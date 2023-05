Merca ta pidi su ciudadanonan pa evita di bishita Jamaica y cierto parti di Colombia

The content originally appeared on: Diario

WASHINGTON: Algun dia pasa, Departamento di Estado na Merca a emiti advertencia y ta pidi su ciudadanonan pa pensa dos biaha, y evita di viaha pa Jamaica y Colombia debi na crimen, y den caso di Colombia, debi na terorismo.

State Department regularmente ta controla riesgo pa Mericanonan den exterior, y den pasado a yega di emiti advertencia caba pa Colombia y Jamaica. Pero awor a emiti nan di nobo, cu update mas fresco.

Cuidao cu Jamaica: Aworaki tin crimennan violento, manera gruponan cu ta djis invadi bo cas, atraconan arma, violacion sexual, y homicidio masha comun mes na Jamaica. Segun State Department, asaltonan sexual ta socede frequentemente, y esaki ta socede na Resortnan All-Inclusive tambe.

Nan tin monton di rapport cu Polisnan na Jamaica no ta reacciona rapidamente na casonan serio di crimen. Ora cu nan aresta delincuentenan, e casonan aki tin biaha no ta ni yega den Corte pa nan haya castigo. Famia di ciudadanonan Mericano cu a muri den accident of a ser mata, tin biaha tin di warda 1 aña of mas prome cu nan haya certificado di morto di autoridadnan Jamaiquino. Tin cierto area di Montego Bay cu nan ta ni conseha pa bo cruza caya. Pa colmo si algo pasa cu bo den cierto area, aworaki cierto personal di Embahada Mericano no ni mag di bay den cierto area debi na riesgo halto. Tambe corda cu tin hopi keho riba servicio di Hospital na Jamaica.

Pesey nan a emiti un “Level 3 Travel Advisory” pa Jamaica. Y ya caba den fin di siman tin varios compania crusero cu a cuminza analiza e advertencia aki, y lo ta den discusion si pa awor ta mihor pa elimina e puertonan di Jamaica riba nan viahenan.

Cuidao cu Colombia: State Department similarmente ta adverti pa crimennan violento “tur camina” na Colombia, incluyendo homicidio, asalto, y atraco arma, y den algun caso hasta secuestro y extorsion. Ademas, organizacionnan terorista y criminal por ataca areanan publico manera Aeropuerto, Hotel, y Restaurantnan sin ningun advertencia, y debi na disgusto publico, “demostracionnan ta socede regularmente rond di e pais”, y “protestanan por bira violento y por resulta den matamento y hendenan herida”.

Merca ta conseha pa su ciudadanonan na Colombia evita di bay departamento di Arauca, Cauca (excluyendo Popayán), y Norte de Santander, ademas di e zona di frontera entre Colombia y Venezuela unda tin hopi delincuencia y e riesgo di keda deteni ora di cruza di un pais pa otro.

“Departamento di Estado tin ningun prioridad mas halto cu e seguridad y cuido di su ciudadanonan Mericano den exterior,” un vocero di State Department a bisa.