MEP ta prefera medida riba pueblo na luga di medida riba gobierno

ORANJESTAD (AAN): Segun Parlamentario Miguel Mansur di Accion21, e partido bieunan lo purba tur cos pa keda den poder,

asina nan por fix nan mes (lesa directeurschap pa parlamentario cu kier retira), parti trabao pa amigo, bisiña, famia, pegado di bandera, yiu di secretaria etc. Mientras nan ta sigui sink e pais cu mas debe y tapa corupcion, nan integrante y sostenedonan ta purba gaña nan mes cu nan ta actua den beneficio di Aruba.

CAft ta un organo onafhankelijk encarga cu nos supervision financiero, recientemente nan a constata cu gobierno no a cumpli suficiente den BAHA SU GASTONAN. Nan a demostra cu gobierno ta usando entrada extra cu a drenta (riba lomba di pueblo) den forma di mas invoerrechten, bbo, accijns etc. debi na prijsnan mas halto pa disimula. Nan a recomenda pa Rijksministerraad implementa un medida riba gobierno, no riba pueblo.

Desde 2015 Aruba tin un LAft (Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht) cu ta establece cierto norma pa Aruba no bati bancarota. Ora un pais bati bancarota ta nifica cu ambtenaar no por cobra salario, pensionado no por cobra pensioen, cuido medico ta sufri un collapse, enseñasa ta cay den otro paso no tin placa pa e.o. paga docente, produci y suministra awa y coriente ta bira dificil sin placa pa cumpra combustibel etc. Politiconan por bula riba, bula abao, pero ta nos mesun mal maneho desde 2001 a habri porta pa intervencion di Hulanda.

Cierto parlamentario y partido kier pa boso kere cu gobierno y pueblo ta mescos paso segun nan, ta pueblo mester sirbi gobierno, mundo riba su cabes. E decision tabata sea pone un medida riba gobierno pa baha su gasto of gobierno lo pone mas medida riba pueblo pa hisa su entrada. Rijksministerraad a opta pa laga gobierno hisa su entrada door di impone mas medida riba pueblo y Accion 21 a critica esaki. Nos partido semper lo scoge medida riba gobierno prome cu medida riba pueblo!

Awor e ‘partido di Status Aparte’ kier pa su votadonan pensa cu tabata un atake riba nos autonomia. E unico atake riba nos autonomia ta di esnan cu ta sigui gasta placa cu nos no tin den un manera ineficiente y inefectivo cu ta resulta den medida y mas medida riba nos pueblo. Un maneho sostenibel di finansas publico ta e miho garantia pa preserva nos Status Aparte y e nacion Arubano. Esnan den Parlamento cu no ta compronde esey mester bay duna pueblo nan placa bek paso nan no ta sirbi.

Den nan desesperacion pa keda relevante nan ta bolbe purba lanta calumnia riba e tres ex-candidatonan cu ya no ta forma parti di nos partido despues di eleccion 2021. Bestuur di Accion 21 tabata den proceso di expulsa uno, suspende un otro y e di tres tabata riba non-actief boluntario pendiente e resultado di decision di directiva. Ambos persona cu procedemento contra nan tin historia problematico den otro organisacion y incluso otro partidonan cu nan a forma parti di dje. Manera nos a relata den nos comunicado di prensa e tempo ey, Accion 21 semper lo scoge interes general riba interes personal, un concepto aparentemente desconoci pa e partido mas grandi di coalicion.

Gabinete Wever-Croes II no por biba cu CAft a desenmascara nan mal maneho y recomenda un aanwijzing pa evita medida riba pueblo. Den un forma deshonesto, cu a bira nan marca politico, e gobierno di gañado kier disfrasa nan fayonan como un atake riba nos autonomia. Esnan cu a drenta politica pa mehora nan economia personal y esun di nan famia y amistadnan, ta e berdadero menasa pa Status Aparte y e nacion Arubano.