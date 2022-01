MEP ta conseha Ryçond pa en bes di sali defende Marisol pa sinta y splica Marisol cu ta Marisol a actua fout

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Parlamento ta conta cu un hurista, cu ta yama su mes un experto den ley constitucional,

Ryçond do Nacimento. Den apenas dos luna cu e ta den Parlamento, ta parse cu su unico mision, ta pa defende Marisol Lopez-Tromp.

Cada biaha cu e hiba palabra, ta sali na defensa di Marisol Lopez-Tromp.

Esaki ta hilarico pasobra e ta di fraccion di AVP y nunca ta sali na defensa di por ehempel Benny Sevinger, of Mike Eman cu nan corupcion na gran escala den nan gobernacion. Por ehempel e caso Avestrus y e donacion cu Mike Eman a haya di Roberto Rincon, awe un persona condena pa corupcion.

Ta obvio, den e 2 lunanan tras di lomba, cu AVP a guli e partido di Marisol Lopez-Tromp y awor bo ta mira cu oposicion de facto ta AVP plus.

MARISOL LOPEZ-TROMP

Na luna di oktober 2020, Marisol Lopez-Tromp tabata forma parti di e partido POR. Partido POR a propone Marisol pa bira minister na JANUARI 2020. Tabata un trayecto pisa, segun Marisol, pa e por a bira minister.

Sinembargo na juli di 2020 fraccion di POR a cuminsa expresa desconfiansa den e minister. Nan a pidi e minister pa baha, pasobra e partido ya no ta sostene e minister mas. E situacion aki a bira uno cu ningun hende por a kere: cu Marisol no kier a tene honor na su mes y tuma retiro. Marisol a gara na e stoel di minister y no kier a laga bay.

Siendo cu Constitucion ta stipula cu si bo no tin sosten di bo partido mas, bo no por ta minister!

Pero Marisol no a worry cu Constitucion. Finalmente, debi cu Marisol no kier a laga e stoel bay, pero no kier a traha tampoco ni papia cu su Prome Minister, Conseho di Minister a retir’e y Parlamento a sostene e decision ey. Un berguensa, tipifica pa ego di Marisol.

RYÇOND DO NACIMENTO

MEP ta conseha Ryçond pa, en bes di sali defende Marisol cada biaha, pa sinta y splica Marisol cu ta Marisol a actua fout. Splica Marisol cu Constitucion ta stipula cu Marisol mester a tene honor na su mes y tuma su retiro. Splica Marisol cu ora bo fraccion no tin confiansa den bo mas, bo no por keda minister. Splica Marisol cu ta ILEGAL y contra INTEGRIDAD pa bo tin un minister sin partido.

Si Ryçond haci esey, su alumnonan lo haya poco respet p’e atrobe.