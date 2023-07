MEP: Mike Eman a cuminsa mira canari geel y parha blauw tur caminda

The content originally appeared on: Diario

Turismo for di Hulanda a conoce un record na 2022!

ORANJESTAD (AAN): Despues cu e lider di AVP Mike Eman a destrosa su partido completamente mandando e partido atras for di 13 te 5 asiento te ainda e no kier tira serbete den ring y admiti cu el a fracasa como lider politico. Contrario na esaki desde algun luna caba e ta tratando fervientemente di crece su partido atrobe riba lomba di MEP. Tur dia pueblo mes por constata e hamber y sed di Mike Eman pa bolbe goberna despues cu durante 2009-2016 el a ruina e pais aki caba redoblando nos debe nacional y pago di interes den un forma hamas bisto den historia di nos pais.

Recuperacion di nos economia

Awor cu Mike Eman a mira cu e gobierno actual a logra recupera nos turismo y economia rapidamente y den forma excepcional despues di e pandemia devastador di 2020 y cu nos pais a cuminsa mira surplusnan den su presupuesto nacional y cu tur rapport di IMF, Banco Central, Fitch y Standard & Poor’s ta indica esaki, e lider di AVP yena di envidia ta trata di fomenta rabia den pueblo cu su acostumbrado mentiranan y awor a cuminsa na ataca e industria di turismo for di Hulanda.

Siman pasa Mike Eman cu a cuminsa mira pitufo, canari geel y blauwe vogel tur caminda a trece padilanti cu e cantidad di turistanan for di Hulanda a cuminsa baha den forma acelera durante e ultimo 5 lunanan di e aña aki, alegando cu esaki ta debi cu KLM a cuminsa reduci su vuelonan pa Aruba y cu Aruba ta birando mucho caro. Pero den tur su gritamentonan Mike Eman no a splica pueblo cu TUI a anuncia e siman aki cu den e proximo winter nan lo bula 3 biaha pa siman for di Schiphol pa Aruba y cu esaki lo bay trece mas turista for di Hulanda pa Aruba. Pero naturalmente esaki no ta conveni Mike Eman pa bisa algo di e noticia positivo aki!

Turismo for di Hulanda pa Aruba

Hecho ta cu Mike Eman porfin a cuminsa traha cu cifranan oficial di Banco Central, CBS, ATA etc, algo cu nunca el a haci durante 8 aña cu el a goberna nos pais creando deficit y debenan biyonario pa nos pueblo paga cu orguyo te cu aña 2045.

Pa loke ta e cantidad di turistanan for di Hulanda pa Aruba, den transcurso di e ultimo añanan esaki semper a fluctua bao di tur gobierno. Asina nos ta presenta un tabel compila for di e Annual Statistical Digest 2022 di Banco Central, cu na 1989 e gobierno di AVP a laga e cantidad di turistanan for di Hulanda pa Aruba na 25297. E siguiente gobierno di MEP a logra aumenta y laga esaki na 1994 na un cantidad di 32241 turista.

Partido AVP a bolbe drenta gobernacion y na final di 2001 esaki a baha te na 28457 turista. Gobierno di MEP a cuminsa goberna na 2001 y na final di 2009 a aumenta e cantidad di turistanan for di Hulanda te na 40800. AVP a bolbe cuminsa goberna na 2010 y na final un biaha mas nan a reduci e cantidad di turistanan for di Hulanda te 36342. Actualmente e gobierno di MEP a logra aumenta un biaha mas e cantidad di turistanan for di Hulanda na 2022 te na 46255, cual ta un record desde nos Status Aparte na 1986. E cifranan aki ta cifranan oficial cu Mike Eman ta tene atras pa pueblo y no kier comenta riba esaki.

Pues por conclui cu cada bes cu AVP asumi gobernacion di nos pais nan ta reduci e cantidad di turistanan for di Hulanda pa Aruba y cu bao tur gobernacion di MEP nos ta logra aumenta e cantidad di turistanan aki. Y awor pa 5 luna di un reduccion temporal Mike Eman ta core busca atencion, cuminsa mira pitufo tur caminda alegando cu turismo for di Hulanda a cuminsa cay substancialmente bao di e gobierno actual.

Enberdad, tin un dicho ta bisa cu envidia ta mata Mike Eman y su partido AVP!