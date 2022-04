Menzo bespreekt traject Nations League met SVB

17/04/2022 19:07

-

Stan Herewood

Bondscoach Stanley Menzo (l) en zijn staf maken zich klaar voor de Concacaf Nations League, waar in juni mee wordt gestart.

Foto: SVB



PARAMARIBO –

Bondscoach Stanley Menzo, die dinsdag in Suriname arriveerde, overlegt met de Surinaamse Voetbalbond (SVB) over de voorbereidingen van de Concacaf Nations League. Hij richt zich nu vooral op het volgen van voornamelijk de diaspora spelers die deel moeten gaan uitmaken van de selectie. “Ik heb een scoutingplatform aan het werk gezet om de prestaties van de jongens na te gaan, rapportage te maken, Zoommeetings te houden.”

In de eerste helft van mei wil hij al een duidelijk beeld, onder

meer over de fitheid van de spelers. De lokale voetballers worden

niet uit het oog verloren. “Diaspora spelers zijn belangrijk, maar

als niet-diaspora spelers zich aandienen met uitzonderlijke

prestaties moeten zij hun kans grijpen om op te vallen op het

hoogste niveau.”

Hij blijft twee weken in Suriname, bezoekt wedstrijden en gaat

een aantal zaken bespreken met het bondsbestuur. Een daarvan is de

mogelijkheid bekijken om de diaspora spelers enkele dagen eerder in

Suriname te hebben voor een mini-trainingskamp om de laatste hand

te leggen aan het team voor de thuiswedstrijd op 4 juni tegen

Jamaica.

De bondscoach licht toe dat hij best wel aan handen en voeten

kan worden gebonden doordat hij niet vrijelijk gebruik kan maken

van profspelers. Dat probleem doet zich ook voor bij amateurteams

die zich in hun vingers snijden als ze hun spelers beschikbaar

stellen. De clubs hebben allemaal belangen. Het opeisen van hun

spelers voor Natio levert in tal van gevallen problemen op.

Voor Menzo staat voorop een planmatige aanpak. Zo heeft hij

sedert januari in beeld gebracht hoe de weg naar behoud van de

plaats in League A van de Concacaf Nations League eruit ziet.

Tijdens het trainingskamp in Thailand is het plan met succes

getoetst in de praktijk. De uitkomst was bevredigend. Iedereen nam

verantwoordelijkheid voor zijn opdrachten.

Hij vindt het uitermate belangrijk de communicatielijnen naar

twee richtingen goed open te houden, zodat ernstige misverstanden

in de organisatie kunnen worden voorkomen. “Ik vind de communicatie

zeer belangrijk, vandaar dat aan dit aspect bijzondere aandacht

moet worden gegeven.” Zijn stappenplan is al in uitvoering.







