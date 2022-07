Mega Desaroyo Hotelero na isla La Tortuga, Venezuela: Menasa ambiental pa Aruba?

The content originally appeared on: Diario

Expertonan ambientalista ta bati alarma: — *Proyecto lo por nifica un fuente enorme di contaminacion

ORANJESTAD (AAN): For di fuentenan experto den materia di proteccion di medio ambiente na Venezuela, DIARIO a haya informacion hopi preocupante relaciona cu e construccion di un proyecto mega-turistico cu tin Nicolas Maduro na cabes.

Ta asina cu Maduro a planea transforma Isla La Tortuga (156 km2), un isla di origen ‘coralino ubica den lama Caribe y cu ta pertenece na Venezuela, den un lapso di 10 luna. Eynan ta bay construi hotelnan di luho, un aeropuerto internacional, entre otro proyectonan turistico.

La Tortuga ta un di e islanan mas importante di Venezuela y pesey, e gobierno venezolano tin planea converti e isla aki den un proyecto ZEE (Zonas Economicas Especiales) cu lo brinda incentivonan pa e inversion.

E intencion di Maduro ta busca pa alternativanan pa atrae capital meymey di e restriccionnan imponi pa e sancionnan financiero di Merca contra Venezuela, cu ta inclui for di 2019, e prohibicion na empresa y ciudadanonan di negocia petroleo venezolano.

Pero kico ta e plannan pa La Tortuga? Esaki ta un plan cu a wordo ehecuta den un periodo di 10 luna, segun e corant digital El Interes, unda a participa diferente departamento di e gobierno venezolano, y unda a pone como meta converti e isla den e prome destino turistico den Caribe.

EXPERTONAN TA PREOCUPA

Apesar cu ta wordo indica cu e proyecto lo tin respet pa cu medio ambiente, e expertonan den materia ambiental na Venezuela mes ta preocupa.

Fuentenan ayega na DIARIO a indica cu e mega proyecto aki lo nifica un fuente enorme di contaminacion pa e islanan ABC (Aruba, Bonaire y Curazao).

Ora e proyecto aki inicia, ta bay tin varios tipo di contaminacion. E prome, nan ta señala, lo ta e awanan contamina ya cu na Venezuela, e awanan ta wordo tira den lama sin wordo trata debidamente.

Esaki ta bay afecta enormemente e coralnan di e islanan ABC, por ehempel.

Na di dos lugar, e otro tipo di contaminacion cu ta afecta e islanan ta e desechonan solido y esun mas comun ta e pakinan di un sorto di tabaco den pasta cu ta wordo traha na Venezuela. Esaki ta wordo consumi hopi na e parti oriente di e pais. Esaki ta algo cu ta afecta hopi e beachnan pa loke ta e neishinan di tortuga na e islanan ABC.

E expertonan ta remarca cu si ya caba e contaminacion ta sosode for di prome cu e mega proyecto aki wordo construi, por ehempel, ora cu tin ‘oil spill’, y cu ya caba tin contaminacion na e islanan ABC, imagina bo ora cu e proyecto aki inicia.

Den e informacion cu ta saliendo den prensa na Venezuela, e gobierno bisiña solamente ta bisa cu nan ta bay produci energia electrico por medio di fuentenan alternativo y sustentabel, pero esaki tin un motivo: na La Tortuga no tin nada. No tin infrastructura. Y no tin un cabel submarino cu ta suministra electricidad te na e isla.

Obviamente, e energia cu ta wordo rekeri pa move e actividad di e mega proyecto aki lo mester wordo genera di un of otro forma y no por hib’e te eynan via aire. P’esey e gobierno venezolano ta papia di produccion di energia renobabel, sustentabel y ecologicamente aceptabel. Pero no ta papia di cua lo ta e tratamento cu ta bay duna na e desechonan cu lo wordo genera.

E pregunta ta: con Venezuela ta bay garantisa e islanan ABC cu no lo tin contaminacion ambiental of cu e impacto di e proyecto aki ta bay ta minimo, si e gobierno venezolano ta kibra y no tin maneranan pa mantene e servicionan publico di e pais den tera firme? Awo por imagina e efecto di esaki den e islanan.

Esaki ta algo cu e islanan ABC tin cu cuminsa cuestiona y cuminsa pone atencion na dje. Kisas Gobierno di Aruba, Corsow of di Bonaire por inicia e proceso solicitando informacion na e gobierno venezolano y pa duna garantianan cu no lo tin impacto ambiental den e islanan.

Parce cu no ta e prome bes cu kier haci algo similar na La Tortuga, pero nunca a yega di proyecta algo di un magnitud asina grandi, banda di e hecho cu e gobiernonan anterior no a tribi di hacie, pero tambe teniendo na cuenta cu un isla asina chikito no por carga un emprendimento y un proyecto urbano di e magnitud aki.

E expertonan ta agrega cu na La Tortuga tambe tin zonanan importante pa proteha ya cu eynan tambe tin tortuganan cu ta yega pa traha nan neishinan y deposita nan webonan. Banda di esey tin e parhanan migratorio y parhanan marino cu mester wordo proteha. Y pa colmo, no tin un programa serio a gran escala pa proteccion di e flora y e fauna.





E posibilidad pa e awanan contamina yega na e costanan di e islanan ABC parce ta algo inminente. Esaki ta un problema bon conoci den Caribe, principalmente ora tin deramenan di petroleo. Tin gruponan ambientalista cu ta haci monitor di e sargassum, por ehempel, ya cu esaki ta afecta enormemente e costanan, no solamente den e aspecto ambiental, pero tambe den e aspecto turistico.

E sugerencia di e expertonan ta pa e islanan ABC cuminsa emiti nan propio declaracionnan al respecto por medio di nan canalnan diplomatico pa asina e gobierno di Venezuela tambe por cuminsa duna informacion riba con ta bay maneha e mega proyecto aki sin cu por tin consecuencianan medio ambiental pa e islanan di Aruba, Bonaire y Corsow.