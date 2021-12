‘Meer reden om kerst te vieren’

26/12/2021 00:00 – Sharon Singh

E?n van de attracties in Georgetown is de ‘One Guyana Christmas Village’. Foto: Saliem

GEORGETOWN – Waar in Suriname oudjaar groots wordt gevierd, haalt Guyana alles uit de kast voor kerst. De kerkdiensten worden in de ochtenduren gehouden, waarna het tijd is voor de familie. Er wordt flink gegeten en gedronken. Het kerstfeest worden gezamenlijk gevierd, ongeacht de etniciteit of geloofsovertuiging.

In tegenstelling tot Guyana kan de kerstsfeer in Suriname maar niet op gang komen door de financi?le crisis waaronder het land gebukt gaat en Covid-19. Ondanks de daling van de wisselkoers is niemand in een jubbelstemming, want de prijzen in de winkels rijzen nog steeds de pan uit.

In het westerbuurland zijn de voorbereidingen in de binnenstad al weken gaande. Georgetown baadt ‘s avonds in een gouden, zilveren en rode gloed van de kerstversieringen. Het is een drukte van belang op straat de avond v??r kerst. De markten waren nog open voor wie nog geen boodschappen had gehaald.

Aan de vooravond van kerst was er een State House Christmas Concert op de Mainstreet met veelal lokale artiesten. Maar het stopte niet daarbij. Om de sfeer te verhogen was er een kerstpark opgezet.

Gerechten

Traditiegetrouw zijn de tafels gedekt en staan peperpot, garlic pork en black cake uitgestald. De heerlijke aroma uit de verschillende keukens prikkelen de zintuigen. Naast rijst staat roti prominent op het menu. De feestelijke lunch kan aanvangen.

Kevin Smith, werkzaam op het Department of Public Information, vertelt dat er een hele voorbereiding aan voorafgaat. “We helpen elkaar bij het bakken van de taarten en koken van de maaltijden. Alleen al aan die geur weet je dat het Kerst is.”

Hij is niet een ‘cake-mens’, maar hij is als betoverd door de kruidige geuren die er hangen. “Die aroma brengt je automatisch in een feestelijke stemming. Ik had geen planning vooraf, maar ik had wel een idee wat het zou worden. In Guyana geschiedt het volgens de traditie; het zijn min of meer dezelfde gerechten.”

President werkt voor volk

Een tegenvaller is Covid-19. “Het virus heeft letterlijk roet in het eten gegooid, anders zouden er tal van activiteiten plaatsvinden. Bovendien is de lockdown teruggebracht naar zeven uur”, legt Felicia Valenzuela uit. De vrouw vertelt dat zij het jaar goed gaat afsluiten. “President Irfaan Ali is betrokken met het lot van de landgenoten. Naast de Covid-19-steun zijn er andere financi?le tegemoetkomingen die alle huishoudens hebben gekregen.”

Godfrey Broomes heeft, ondanks zijn zorgvuldige voorbereidingen, niet eerder kunnen koken. “Fried rice, macaroni cheese en ovenkip staan op het menu. Ik heb als toetje een vruchtentaart gebakken.” Broomes deelt de mening dat er extra reden is om te feesten. “We hebben een president die voor het volk werkt en zijn best doet om ons vooruit te brengen.”

