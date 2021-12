‘Meer reden om kerst te vieren’

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

Waar in Suriname oudjaar groots wordt gevierd, haalt Guyana alles uit de kast voor kerst. De kerkdiensten worden in de ochtenduren gehouden, waarna het tijd is voor de familie. Er wordt flink gegeten en gedronken. Het kerstfeest worden gezamenlijk gevierd, ongeacht de etniciteit of geloofsovertuiging.