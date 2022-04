Meer dan 200 huishoudens slachtoffer waterramp Brokopondo

30/04/2022 05:59

Staatsoliedirecteur Annand Jagesar donderdag tijdens een presentatie in De Nationale Assemblee.

PARAMARIBO –

In totaal zijn 222 woningen in het gebied rondom het Van Blommesteinmeer in Brokopondo slachtoffer geworden van de overstroming in het gebied. Ook zijn 318 kostgronden onder water gelopen, blijkt uit een presentatie van Staatsolie donderdag tijdens een vergadering van de regering en De Nationale Assemblee over de noodsituatie in Brokopondo. De overstroming is mede het gevolg van het spuien van water uit het stuwmeer door Staatsolie Power Company Suriname (SPCS).

Tijdens de bijeenkomst heeft Staatsolie-directeur Annand Jagesar

een uiteenzetting gegeven van de situatie en is hij verder ingegaan

op vragen van het college. Volgens Jagesar is er voldoende

capaciteit in huis om het probleem op te lossen en heeft Staatsolie

vanwege haar maatschappelijke verantwoordelijkheid alle

ondersteuning toegezegd aan de getroffenen. In een interview met

Radio LIMFM heeft granman Albert Aboikoni de

overheid opgeroepen nog meer te doen dan wat tot nu toe aan

noodhulp is geboden. Ook riep hij de totale samenleving op tot

solidariteit met de bewoners. Aboikoni merkte op dat wat zich nu

voordoet niet slechts een ramp is voor Brokopondo en de mensen die

er wonen, maar een die het hele land raakt.

Gecoordineerde aanpak

Tijdens de presentatie van Staatsolie in het parlement kwam naar

voren dat er binnen de getroffen gebieden communicatielijnen zijn

uitgezet om zaken en behoeften van de gemeenschap te vernemen. Met

ondersteuning van het Nationaal Coordinatiecentrum voor

Rampenbeheersing (NCCR) zijn onder meer voedselpakketten, water en

zand verstrekt aan de getroffen huishoudens. Ook met de Medische

Zending, de Regionale Gezondheidsdienst, het Rampencomite,

schoolhoofden en het traditioneel gezag is er momenteel contact om

een beter overzicht te krijgen van de situatie rond de dam.

Kolonel Jerry Slijngard van het NCCR gaf een presentatie over de

situatie in de getroffen gebieden en de huishoudens waarbij er is

ingezoomd op Brokopondo. Eerder deze week heeft de regering samen

met verschillende actoren de situatie rond de dam opnieuw

besproken. “Voor de monitoring en huisvesting is er een structurele

aanpak nodig”, zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse

Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. De

aandacht is gericht op een kortetermijnoplossing.

Staatsolie heeft aangegeven dat bij het beheer van de stuwdam

zodanig wordt gewerkt dat ervoor moet worden gezorgd dat de

werkhoogte niet wordt overschreden. Met verschillende instrumenten

wordt er gemeten wat de stand van de dam is op elk moment. Ook is

een wet inspection uitgevoerd. Volledige rapportages

worden gepleegd van alle waarnemingen. Eerder dit jaar zijn er

inspecties verricht. Die hebben geen ongeregeldheden aangetoond,

meldde Staatsolie die via SPCS het beheer voert over de

Brokopondo-krachtcentrale.







