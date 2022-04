Meer bewustwording over dementie

31/03/2022 14:07

Arjen Stikvoort



Foto: wiesje.nl



PARAMARIBO –

Hoewel de coronapandemie ook bij stichting Wiesje het een en ander heeft ontregeld, is de organisatie niet stil blijven zitten. Zo heeft ze een steungroep mantelzorg in het leven geroepen. “Mensen die thuis te maken hebben met een dementerende kunnen elke derde woensdag van de maand in gesprek gaan met lotgenoten of met een (neuro)psycholoog hun ervaring delen”, vertelt Mavis Leter, directeur van woonzorgcentrum Wiesje.

Maar ook aan het eigen personeel wordt gedacht. Voor de

medewerkers en andere belangstellenden die willen leren omgaan met

dementie zijn er deskundigheidsbevorderingen. Geen luxe blijkt het,

want Leter geeft aan dat er steeds meer aanmeldingen binnenkomen

bij stiching Wiesje, die mensen met dementie voor een dagdeel of

24/7 opvangt.

Ze merkt dat steeds meer mensen zich beter laten informeren over

deze geestesaandoening. De bewustwording neemt toe, concludeert ze.

“Mensen kennen de weg naar de geriater, de psycholoog en de

neuroloog en men kiest voor een aantal dagen om hun naaste wat

actiever te laten zijn en te laten deelnemen aan maatschappelijke

activiteiten om de kwaliteit van hun leven te verhogen.”

Door Covid-19 was de dagbesteding anderhalf jaar gesloten, maar

in september 2021 werden de activiteiten in kleine groepjes hervat

middels een streng protocol. Bewoners en clienten hebben tal van

vermakelijkheden, zoals het werken in de eigen moestuin of de eigen

boerderij met konijnen, poezen en kippen. Ook worden er uitstapjes

gemaakt naar bijvoorbeeld de nabijgelegen Paramaribo Zoo.







