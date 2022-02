‘Medun Lemah’: Eerste stap op aarde

25/02/2022 21:00

-

Audry Wajwakana

Cultuurkenner Sapto Sopawiro leidt de slametan (dankdienst) na de ceremoniele Mendun Lemah van baby Laura., waarbij opa Rene Artist en dukun Soekarni Rachman en een oom ook aan tafel zitten.

Foto: Audry Wajwakana



PARAMARIBO –

“Wat we vanaf 1890 hebben geerfd van onze voorouders, mogen we niet vergeten.” Javaanse cultuurkenner Sapto Sopawiro, meer bekend als ‘pak Sapto’, kon zijn geluk niet op toen hij door de familie Artist werd benaderd om de zeldzame Javaanse culturele traditie ‘Medun Lemah’ voor hun zeven maanden oude baby ‘Laura’ uit te voeren. Een culturele traditie die nog zelden onder de jonge generatie wordt gedaan.

‘Medun Lemah’ betekent omlaag zakken naar aarde. Deze traditie

symboliseert de eerste stap van de zeven maanden oude baby op

aarde. De ceremonie wordt daarom ook op het erf gehouden. Op het

terrein van de familie worden zeven schoteltjes met kleefrijstpap –

‘djadah’ – op gelijke afstand van elkaar geplaatst met aan het

einde een trap bestaande uit zeven treden, gemaakt van suikerriet.

Zeven is het mystieke getal bij Javanen. Er is ook een bak gevuld

met water en fayalobi bij de suikerriettrap geplaatst. Op een stoel

is een tampah (traditioneel gevlochten ronde platte mand) met

daarin diverse spullen.

Inheems-Javaans

Bijzonder aan deze ceremonie is dat het gaat om een

inheems-Javaanse familie. De opa van baby Laura is de bekende

mijnbouwdeskundige en politicus Rene Artist. Zijn bijdrage levert

hij door het vasthouden van het trapje, waarover zijn kleindochter

met behulp van haar ouders moet klimmen.

Maar voordat baby Laura bij de trap aankomt, moet ze met behulp

van dukun (traditionele vroedvrouw) Soekarni Rachman met haar

voetjes in de schoteltjes pap gaan. De dukun spreekt een spreuk uit

voordat de zuigeling haar eerste stap doet. De ouders lopen aan

weerskanten mee.

Bij de trap overhandigt de dukun het kind aan de ouders, die

vervolgens op instructies van pak Sapto het kind de zeven treden

helpen beklimmen. Baby Laura begrijpt er niets van en begint te

huilen. Daarmee stopt ze wanneer pak Sapto een lied in diep Javaans

begint te zingen.

Het laatste wat de zuigeling nog moet doen is kruipen naar de

tampah waar ze spullen uit mag halen. Het eerste wat ze pakt, is

een brief van een Surinaamse dollar, gevolgd door een potlood, boek

en cosmetisch kwastje. Als laatst wordt ze in de bak met water en

bloemetjes gebaad.

Symboliek

Na de ceremonie volgt een korte dankdienst – ‘slametan’ –

waarbij pak Sapto in gebed gaat en menyan (zwarte hars) aansteekt.

Na het gebed legt de cultuurkenner uit waarom bepaalde handelingen

tijdens het bidden zijn verricht en waarom bepaalde gerechten bij

het heilsmaal zijn gezet.

Het glas water met jasmijnbloemen is bestemd voor de Schepper.

Een bord met vijf papsoorten symboliseert de oorsprong en

bestemming van het kind. Een ander bord met zeven gekleurde

papsoorten symboliseert de zeven delen van haar als mens die alles

bij elkaar moet houden. De tros ‘kleine vingers’-bacoven

symboliseert de geloofsovertuiging van de ouders van het kind.

“Maakt niet uit welk geloof, want God is een.”

Het water van de jonge kokos staat voor water van de morele

orde, witte rijst als engelbewaarder van de baby. Op een plat groot

presenteerdienblad zijn aardvruchten, die pak Sapto marktspullen

noemt. Ze staan symbool voor de jaartelling. Na de uitleg gaat hij

voor de laatste keer in gebed, deze keer ook in het Nederlands.

Jonathan Artist, vader van baby Laura, is een tevreden man na

afloop. Het voorstel voor de ‘Medun Lemah’ kwam van zijn moeder,

die Javaanse is. Bij een van zijn nichten heeft hij deze ceremonie

ooit meegemaakt. “Zelf vind ik het jammer dat de ceremonie niet zo

vaak onder jongeren wordt gehouden. Als we het niet meer doen, gaat

die verloren. Dus toen mijn moeder het voorstelde, heb ik gelijk

ingestemd, want het is een stukje van mijn cultuur”, klinkt hij

trots.

Op het erf van haar woonhuis maakt baby Laura op Javaans

traditionele wijze haar eerste stappen op moeder Aarde.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina