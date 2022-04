Medische Zending Stoelmanseiland lang zonder stroom

09/04/2022 07:59

-

Samuel Wens





SIPALIWINI –

De ongeveer achttien medewerkers van de Medische Zending (MZ) op Stoelmanseiland aan de Lawa weten zich geen raad, want al meer dan twintig dagen krijgen zij geen elektriciteit meer via het dorpsaggregaat. Het Johannes King Gezondheidscentrum en de dienstwoningen beschikken over zonnepalen. “Maar die zijn alleen geschikt voor verlichting”, zegt regionaal polihoofd Meriam Diso. “Wij kunnen niet eens strijken of de koelkast aanzetten.”

Diso geeft leiding aan nog acht andere poliklinieken in het

gebied maar zegt dat daar alles in orde is. Het verbaast haar

dat het MZ-complex al zo lang elektriciteit ontbeert, want de

bewoners en andere overheidsdiensten op Stoelmanseiland, zoals

het Nationaal leger, de politie en de Meteorologische Dienst,

hebben wel stroom.

“Niemand vertelt wat aan de hand is.” Het regio polihoofd zegt

de situatie te hebben door gegeven aan haar meerdere, zonder

resultaat. “De ressortartsmanager heeft er ook last van tijdens

zijn bezoek, omdat zijn woning gebrekkig verlicht is”, klaagt zij.

Districtscommissaris Henk Deel van bestuursressort Tapanahonie zegt

bekend te zijn met de situatie. “De lokale krachten kunnen het

elektriciteitsprobleem niet oplossen.” De dc verzekert dat

momenteel een team van Natuurlijke Hulpbronnen in het gebied is en

het probleem zal verhelpen.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina